Александр Невский привел к следователю директора колледжа

Директор Новосибирского открытого колледжа Сергей Чернышов получил от следователей приглашение на «историческую» беседу о личности Александра Невского и его роли в отечественной истории. Об этом руководитель колледжа сообщил на своей странице в соцсети.

— До прошлой недели я совершенно искренне думал, что если ты не занимаешься политикой, то ты никому и не интересен, — пишет Чернышов. — Но нет, налицо — охранительное стремление к всеядности и всеохватности, что осознавать довольно прискорбно. Ровно как и то, что нас вынуждают рассуждать об истории в терминах «оскорбление», «неуважение», «унижение» — но в истории нет таких терминов, и я, естественно, бесконечно далек от их применения. В общем, в интересные времена живем, разговариваем со следователями о Невском и Батые.

Поводом для приглашения к следователю стал пост двухмесячной давности, когда в Новосибирске шли бурные споры, стоит ли переименовывать площадь Свердлова в площадь Невского, завершившиеся победой Свердлова по результатам голосования на портале «Мой Новосибирск».

— В городе, где рождаются крутые ИТ-компании, работают какие-то университеты, и даже есть штатные ученые, люди всерьез обсуждают, не переименовать ли площадь Свердлова в площадь Александра Невского, — комментировал Чернышов ситуацию в своем профиле в соцсети. — Случай с Невским вообще уникален, это, пожалуй, единственный эпизод (Ледовое побоище), который попал в учебники истории прямиком из киноэкранов. И еще никто не доказал, что было что-то, кроме фантазии Сергея Эйзенштейна. В общем, когда нужно смотреть в будущее, мы все копаемся в выдуманном прошлом.

Еще один «невский» пост директор колледжа оставил, делясь впечатлениями от просмотра трансляции лекции о Невском в исполнении небезызвестного Дмитрия Пескова в конце июля.

— На полном серьезе на фоне собора и колоколов он (Песков. — Ред.) там рассказывает о геополитических успехах Александра Невского, — пишет руководитель колледжа. — А руководство ведущих вузов, которых Министерство высшего образования и науки звало проработать программы перспективного развития до 2030 года, все это дело на полном серьезе слушает. Из этой лекции, в частности, слушатели узнали, что (цитирую): «Александр Невский одержал победу в мировой войне; совершил чудеса вместе с местным митрополитом; «вычеркнул Киев из русской истории», а еще что на эту лекцию Дмитрия Пескова вдохновил местный губернатор.

Стоит отметить, что это уже не первый случай в Новосибирске, когда мнение об исторических событиях и деятелях приводит высказавшегося на встречу со следователем. В частности, в мае внимание следственных органов привлек краевед Андрей Поздняков, высказавшийся о праздновании 9 мая в авторской колонке одного из новосибирских СМИ. Эта ситуация получила большой общественный резонанс. В июне стало известно, что следователи отказали в возбуждении уголовного дела по 4 ст. 354.1 УК (Реабилитация нацизма) в отношении Позднякова. Лингвистическая экспертиза его авторской колонки не выявила негативной оценки 9 мая как Дня воинской славы и памятной даты.

Напомним, по результатам голосования на портале «Мой Новосибирск», большая часть новосибирцев высказалась за сохранение названия площади Свердлова — 50,3%. Предложенное название площади князя Александра Невского на портале поддержали 33,5% проголосовавших, Александровскую площадь (в честь князя Александра Невского, царя Александра III и советского летчика Александра Покрышкина) поддержали 9,6%, Новониколаевскую площадь — 5%. Всего, по информации мэрии, в голосовании приняли участие более 700 человек.