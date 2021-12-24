Пользователям Авито стала доступна двухфакторная аутентификация

— Опция «Безопасный вход» появилась на сайте совсем недавно, но ее уже успели подключить более 500 тысяч человек. Мы советуем всем пользователям подключить этот функционал, чтобы обеспечить максимальную безопасность аккаунта. Подключая двухфакторную аутентификацию, вы обеспечиваете сохранность данных, а это значит, что вам будут больше доверять, — говорит директор департамента Trust&Safety Авито Андрей Рыбинцев.

Подключить функцию «Безопасный вход» можно в настройках внизу страницы профиля. При включении указанный в профиле номер будет проверен на актуальность. Если у вас в профиле несколько телефонов, для идентификации можно будет использовать любой из них. Номера, которыми вы не пользуетесь, нужно удалить.

— После того, как вы введёте код из смс, «Безопасный вход» включится в вашем профиле. Подключение нового функционала не усложнит ваш вход на платформу. Проверочный код достаточно ввести один раз с каждого используемого устройства. В том случае, если вам приходит код, когда вы его не запрашивали, советуем сменить пароль от аккаунта — это может означать, что аккаунт мог быть скомпрометирован. Никому и никогда не сообщайте код для входа — сотрудники Авито их не запрашивают, — предупреждает эксперт.

Авито — самая популярная онлайн платформа объявлений в России и мире. Лидер рейтинга шоппинг-приложений от App Annie в 2021 по общему количеству установок на мобильных устройствах.

78% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. Каждый день пользователи добавляют порядка 700 000 новых объявлений. Каждую секунду на Авито совершается шесть сделок.

Ежемесячно на Авито взаимодействуют почти 50 млн человек, а число размещенных объявлений превышает 83 млн.