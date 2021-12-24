В метро Новосибирска появились новые «всеядные» турникеты

Новые турникеты, установленные на станции метро «Речной вокзал» выгодно отличаются от своих собратьев на других станциях «всеядностью». Как сообщает глава города Анатолий Локоть, каждый из них может принимать для пропуска пассажира, как жетоны, так и транспортные и банковские карты. При этом сотрудники метрополитена при необходимости подскажут пассажирам, как на новом оборудовании произвести необходимые манипуляции с картами и жетонами.

— Готовность есть, запускаются вот эти новые турникеты, — рассказывает Анатолий Локоть. — Я их ещё не видел. Как мне объяснили, они более безопасные, там новый дизайн. Но главное — это возможность принимать различные карты. Не как сегодня, когда с картой можно пройти только крайние турникеты. Сейчас они универсальны. Можно рассчитаться картами, которые используются в Новосибирске.

Кроме уже имеющихся в обращении на территории Новосибирска карт, по словам градоначальника, здесь, как и на других видах общественного транспорта, можно будет рассчитаться картой «Тройка», работа по внедрению которой в настоящее время ведётся.

Однако новые турникеты, а, точнее, организация их работы, уже послужили поводом для критики.

— Новые турникеты появились, но люди продолжают толпиться, — сообщил накануне вечером в ежедневном интернет эфире депутат горсовета Сергей Бойко, продемонстрировав фото очереди пассажиров метрополитена перед турникетами. — Сделали новые турникеты и не открывают. Народ толпится в старые. Очередь, коронавирус. Но не открывают. А знаете, почему? Пока мэр не разрежет ленточку, нельзя людей в турникеты пускать.

Как сообщают в мэрии Новосибирска со ссылкой на новосибирский метрополитен, до весны на станции «Речной вокзал» появится ещё 21 новый турникет. Полностью завершить замену входных турникетов в метрополитене планируют во втором квартале 2022 года. Следующей станцией, где будут установлены новые турникеты станет «Спортивная», а затем и остальные — по мере поступления необходимого объёма финансирования.