Пользуйтесь банковскими услугами бесплатно с тарифом «Пенсионный»

Подключить тариф могут все, кто получает зарплату, пенсию, пособия или социальные выплаты.

Преимущества пакета услуг «Пенсионный»:

бесплатный выпуск и обслуживание карты «Мир» в течение всего срока ее действия;

получение выплат день в день;

бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков на территории всей России без ограничения по количеству операций;

начисление 3,5% годовых на остаток средств на счете;

кешбэк от банка – 1% от суммы расчетов по карте, но не менее 150 рублей и не более 1000 рублей в месяц при подключенном приложении BL-online и совершении 15 и более операций оплаты товаров и услуг в месяц. 5% от суммы – категория «Сюрприз»;

кешбэк от платежной системы «Мир» – возврат на карту до 50% от суммы покупок;

скидки до 15% в магазинах-партнерах;

подключение интернет-банка для мгновенного пополнения мобильного телефона и совершения любых платежей без посещения офиса банка.

Также клиенты Банка «Левобережный» получают выгодные условия по кредитам, рефинансированию и вкладам. Кредиты выдаются в сумме до 1 млн рублей на срок до 5 лет, возраст на момент окончания кредитного договора – 72 года, решение по кредиту принимается в течение 1 часа, можно выбрать удобную дату платежа.

Те, кто получает пенсию на счет в Банке «Левобережный», могут открыть вклад «Любимый» на 730 дней по высокой ставке 7,75% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Кроме этого, у пенсионеров и получателей пособий и компенсаций есть возможность оформить вклад «Поддержка+» на сумму от 1 000 рублей по ставке до 5,5% годовых.

Подключить тариф «Пенсионный» можно в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО). Адреса и режим работы смотрите на сайте. Получить подробную консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисе.

Оставьте онлайн-заявку на получение карты «Мир», и специалист вам перезвонит.