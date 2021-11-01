Пользуйтесь банковскими услугами бесплатно с тарифом «Пенсионный»

Подключить тариф могут все, кто получает зарплату, пенсию, пособия или социальные выплаты.
Преимущества пакета услуг «Пенсионный»:
Также клиенты Банка «Левобережный» получают выгодные условия по кредитам, рефинансированию и вкладам. Кредиты выдаются в сумме до 1 млн рублей на срок до 5 лет, возраст на момент окончания кредитного договора – 72 года, решение по кредиту принимается в течение 1 часа, можно выбрать удобную дату платежа.
Те, кто получает пенсию на счет в Банке «Левобережный», могут открыть вклад «Любимый» на 730 дней по высокой ставке 7,75% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Кроме этого, у пенсионеров и получателей пособий и компенсаций есть возможность оформить вклад «Поддержка+» на сумму от 1 000 рублей по ставке до 5,5% годовых.
Подключить тариф «Пенсионный» можно в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО). Адреса и режим работы смотрите на сайте. Получить подробную консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисе.
Оставьте онлайн-заявку на получение карты «Мир», и специалист вам перезвонит.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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