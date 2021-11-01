Ноябрьские праздники перевели в онлайн-формат

Массовые мероприятия, ранее запланированные ко Дню народного единства, переместятся либо во времени — на более поздний срок, либо в пространстве — уйдут в онлайн, как это происходило годом ранее. Такую позицию регионального правительства озвучил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания. Как и годом ранее поводом отказа от торжеств стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

— Мы и наши жители уже привыкли, что в этот день проводятся традиционные мероприятия, — заявил губернатор. — В основном это различные межнациональные праздничные мероприятия. Многие национальные объединения совместно проводят праздничные концерты, спортивные, культурные, гастрономические мероприятия. Понятно, что хотелось бы вместе и дружно отметить этот день. Но с учетом эпидситуации, нерабочих дней, которые объявил президент, рекомендую перенести подобные мероприятия на более поздний срок, а если это невозможно, организовать их в онлайн-режиме. Такие мероприятия тоже проходят интересно. Массовые мероприятия в эти дни не допускаются.

Годом ранее пришлось отказаться от «традиционной мобилизации» бюджетников в праздничные колонны демонстрантов. А организаторы потенциальных мероприятий получали от мэрии Новосибирска отказ в их проведении.

Напомним, на минувшей неделе на территории Новосибирской области были введены ограничения на посещение спортивных и культурных мероприятий, рассчитанных более чем на 100 человек: зрителей на них теперь будут пускать по предъявлению QR-кода проведенной вакцинации, либо медотвода, либо отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за два дня до мероприятия.

По информации областного оперативного штаба по противодействию коронавирусу, за последние сутки выявлены 334 новых случае заболеваемости коронавирусом, 15 человек умерли. Продолжается массовая прививочная кампания. Первым компонентом вакцинированы уже 905,7 тысячи жителей региона, завершили курс вакцинации 799,4 тысячи. Накануне в Новосибирскую область доставили две партии «Спутника V»: 24,6 и 13,2 тысячи доз, а также 5 тысяч комплектов «ЭпиВакКороны».