Помощник депутата заксобрания поборется за место депутата горсовета

Избирательная комиссия Новосибирска продолжает приём документов от потенциальных кандидатов на пост мэра и на депутатский мандат горсовета. Напомним, что помимо выборов главы города, жителям Калининского района предстоит ещё и определиться с кандидатурой депутата горсовета вместо ушедшего из жизни Дмитрия Прибаловца.

Сегодня документы подал кандидат от КПРФ, секретарь Калининского районного отделения партии, помощник депутата заксобрания Дениса Поволоцкого Алексей Манохин. Об этом сообщают в региональном отделении партии.

— Коммунисты не понаслышке знают, какие проблемы существуют на территории, какие методы надо применять, чтобы их исправить, — приводит обком КПРФ слова Манохина. — Людям нужны парковки во дворах, современные спортивные и детские площадки, отремонтированные внутриквартальные дороги, людей беспокоит плохая работа управляющих компаний.

Стоит отметить, что кандидатура Манохина — не единственная, которую рассматривали его однопартийцы. В частности, по сообщению источника редакции в обкоме КПРФ, депутат заксобрания советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов предлагал рассмотреть кандидатуру директора Ассоциацииэкспертов «Сибирского федерального центра оздоровительного питания» Якова Новосёлова. Информацию об этом в комментарии подтвердил и сам Новосёлов.

— Сам я на конференции не был, — говорит собеседник издания. — Как мне рассказали, за меня проголосовало немало её участников. Но партия большинством голосов поддержала Манохина. Мне предлагал поучаствовать Андрей Геннадьевич Жирнов.

Кроме того, примерно месяц назад появились листовки представителя молодёжного парламента Алексея Пчелинцева, являющегося помощником депутата горсовета от КПРФ, бывшего секретаря обкома партии Ивана Конобеева. И хотя в них он позиционировал себя в качестве общественника, а через листовки приглашал местных жителей поучаствовать в неполитическом мероприятии, тем не менее стилистически они напоминали агитпродукцию.

— Собираю общественное мнение, это моя родная улица (Б.Хмельницкого – ред.) и мне хочется что-то для неё сделать, — сообщил тогда Пчелинцев в общении с корреспондентом издания.

Напомним, довыборы депутата горсовета по округу №12 состоятся в один день с выборами мэра Новосибирска 8 сентября. Документы в избирком, помимо Алексея Манохина (КПРФ) подали директор ООО «Академ-развитие» Игорь Рытиков («Родина»), пенсионер Александр Шевченко (самовыдвижение) и безработный Сергей Щеглов (самовыдвижение).

Фото со страницы Алексея Манохина соцсети «ВКонтакте»