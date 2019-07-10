Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

В первом полугодии 2019 года в регионе введено более 650 тысяч кв. метров жилья

Новосибирская область занимает первое место по объему введенного жилья в округе.
  • 10/07/2019, 18:15
В первом полугодии 2019 года в регионе введено более 650 тысяч кв. метров жилья

За январь–июнь 2019 года в Новосибирской области введено 654,976 тысяч кв. метров жилья или 8 896 квартир. Это выше уровня аналогичного периода прошлого года на 4,8 %, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Отмечается, что по итогам шести месяцев 2019 года регион выполнил плановые показатели 1 полугодия по объёму вводимого жилья на 109,2 %.

В областном центре сдано 340,806 тысяч кв. м жилья (119,6 % к аналогичному периоду прошлого года) или 5 563 квартиры.

На долю введённого многоэтажного жилья в регионе приходится 357,338 тыс. кв. м (135,2 % к аналогичному периоду прошлого года) или 54,6 % от общего объёма введенного жилья.

Объем ввода малоэтажного жилья за январь – июнь 2019 года в Новосибирской области составил 297,638 тыс. кв. м (82,5 % к аналогичному периоду прошлого года) или 45,4 % от общего объёма введенного жилья.

— Среди субъектов Российской Федерации по объемам жилищного строительства за январь – май 2019 года Новосибирская область занимает 11 место, введя на территории региона 1,8 % от сданной в эксплуатацию общей площади жилья, по России в целом, — отметили в минстрое Новосибирской области.

За январь–май 2019 года в Сибирском федеральном округе Новосибирская область занимает 1 место по объёму введенного жилья.

Фото: pixabay.com, автор- MichaelGaida

Популярное с сайта

Уральские трамваи могут появиться на улицах Новосибирска

Уральские трамваи могут появиться на улицах Новосибирска

10/07/2019, 16:35
Приобретение техники в лизинг обсуждалось в рамках Иннопрома.
ГК «Расцветай» укрепила лидирующие позиции на рынке новостроек Новосибирска

ГК «Расцветай» укрепила лидирующие позиции на рынке новостроек Новосибирска

10/07/2019, 16:02
ГК «Расцветай», по данным ГК «ЁЛКА девелопмент», заняла 7 позицию в рейтинге ТОП-10 лидеров по объему продаж по ДДУ в Новосибирске за период с января по май 2019 года.
VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

10/07/2019, 16:01
Деловая программа форума «ТЕХНОПРОМ» будет включать более 70 мероприятий.

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

Готовы, но не совсем

10/07/2019, 19:26

Помощник депутата заксобрания поборется за место депутата горсовета

10/07/2019, 18:23

«Эсеровский» кандидат в мэры подал документы в избирком

10/07/2019, 18:10

Стартовали работы по оценке экономической эффективности ЦКП «СКИФ»

10/07/2019, 18:04

Образ в процессе перезагрузки

10/07/2019, 17:35

Уральские трамваи могут появиться на улицах Новосибирска

10/07/2019, 16:35

ГК «Расцветай» укрепила лидирующие позиции на рынке новостроек Новосибирска

10/07/2019, 16:02

VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

10/07/2019, 16:01

Новосибирские предприятия присоединились к Хартии в сфере оборота сельхозпродукции

10/07/2019, 14:58

Роспотребнадзор расследует разлив нефтепродуктов в области

10/07/2019, 13:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска