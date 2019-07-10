В первом полугодии 2019 года в регионе введено более 650 тысяч кв. метров жилья

За январь–июнь 2019 года в Новосибирской области введено 654,976 тысяч кв. метров жилья или 8 896 квартир. Это выше уровня аналогичного периода прошлого года на 4,8 %, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Отмечается, что по итогам шести месяцев 2019 года регион выполнил плановые показатели 1 полугодия по объёму вводимого жилья на 109,2 %.

В областном центре сдано 340,806 тысяч кв. м жилья (119,6 % к аналогичному периоду прошлого года) или 5 563 квартиры.

На долю введённого многоэтажного жилья в регионе приходится 357,338 тыс. кв. м (135,2 % к аналогичному периоду прошлого года) или 54,6 % от общего объёма введенного жилья.

Объем ввода малоэтажного жилья за январь – июнь 2019 года в Новосибирской области составил 297,638 тыс. кв. м (82,5 % к аналогичному периоду прошлого года) или 45,4 % от общего объёма введенного жилья.

— Среди субъектов Российской Федерации по объемам жилищного строительства за январь – май 2019 года Новосибирская область занимает 11 место, введя на территории региона 1,8 % от сданной в эксплуатацию общей площади жилья, по России в целом, — отметили в минстрое Новосибирской области.

За январь–май 2019 года в Сибирском федеральном округе Новосибирская область занимает 1 место по объёму введенного жилья.

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