«Понижения ставки до 4,5% при неизменном прогнозе годовой инфляции вызывает удивление»

Главный экономист АО «Альфа-Банк» Наталия Орлова:

— ЦБ РФ понизил ключевую процентную ставку на 100 б. п. до 4,5%, что соответствует консенсус-прогнозу рынка. Само решение, как и сопровождающий его пресс-релиз вызвали у нас вопросы по двум причинам. Во-первых, ранее мы считали, что шаг в 50 б. п. уже является значительным; таким образом, понижение на 100 б. п. является форс-мажорным и должно отражать экстраординарные плохие новости, которых мы не наблюдаем: российский ВВП снизился всего на 12% г/г в апреле, что весьма позитивно, более того, ЦБ не изменил свой прогноз спада (-4-6%) ВВП по итогам этого года. Хотя понижение ставки объясняется риском дезинфляционного давления, регулятор не пересмотрел и свой прогноз по инфляции (3,8-4,8%) на этот год, а этот диапазон явно смещен в сторону инфляции. Второй сюрприз для нас заключается в том, что риторика сегодняшнего пресс-релиза жестче в сравнении с апрельской: ЦБ сейчас «будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки», тогда как в апреле регулятор заявил, что «Банк России допускал возможность дальнейшего снижения ставки».

Мы считаем, что ключевую роль в сегодняшнем решении ЦБ сыграл консенсус-прогноз рынка, который был настроен на понижение ставки на 100 б. п. Учитывая, что во многих странах центробанки продолжают понижать ставки, ЦБ в некотором смысле был вынужден последовать консенсуспрогнозу рынка, чтобы избежать обвинений в чрезмерной жесткости своего подхода. Это создает риск того, что рынок сейчас будет рассматривать шаг в 100 б. п. как норму; именно для того, чтобы решить эту проблему, регулятор сегодня в релизе дал жесткий комментарий в отношении опции дополнительного понижения ставки. Дополнительным возможным объяснением сегодняшнего резкого снижения ставки может быть план по пересмотру вниз нейтральной ставки: глава ЦБ сегодня не исключила, что нейтральная номинальная ставка равновесного диапазона 6-7% может быть пересмотрена вниз уже в июле (но до уровней не ниже 5%).

Хотя пресс-релиз ЦБ указывает на возможную паузу или, по крайней мере, не гарантирует понижение ставки в ближайшие месяцы, мы опасаемся, что дезинфляционное давление будет преобладать. Во-первых, количество официально зарегистрированных безработных продолжает расти до 0,7 млн человек в месяц, и рост безработицы опережает наши ожидания, оказывая давление на спрос. Во-вторых, и это особенно важно, растут опасения по поводу второй волны пандемии и, следовательно, по поводу введения карантинных мер осенью, что ударит по настроению потребителей уже сейчас независимо от динамики безработицы и доходов. Эта ситуация снижает вероятность паузы в решениях по ставке.

Мы видим значительный риск того, что в ближайшие месяцы инфляция будет ниже ожиданий, и давление ЦБ по понижению ставки сохранится. Мы ожидаем, что на заседании 24 июля регулятор понизит ставку на 25 б. п. После заседания 24 июля до конца года запланированы еще три заседания по ставке; мы ожидаем, что ставка к концу года составит по крайней мере 3,75%. Сегодняшнее решение регулятора также усиливает риски того, что в цикле снижения ставки ключевая ставка может пойти до интервала 3,0-3,5%.

Фото: пресс-служба банка