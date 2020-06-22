В Новосибирске во время самоизоляции спрос на покупку гаражей вырос на 26,4%

С отменой режима самоизоляции на рынок недвижимости пришло оживление: во всех категориях начал реализовываться отложенный спрос, накопленный за прошедшие месяцы, сообщили в пресс-службе Авито Недвижимость. Буквально за несколько недель он не просто вернулся на мартовский уровень, но и превысил прошлогодние показатели. В кризисных ситуациях россияне активно совершают крупные покупки, опасаясь дальнейшего роста цен. Также в период самоизоляции пользователи на платформе Авито проявляли высокий интерес к автомобильному рынку: первые места в поисковых запросах отведены различным средствам передвижения и сопутствующим товарам. Все эти факторы привели к ажиотажному спросу на гаражи и машиноместа после отмены карантинных мероприятий.

В Новосибирске с мая 2019 по настоящее время спрос на гаражи вырос на 26,4%, а на машиноместа, наоборот, незначительно снизился — на 8,8%.

В категории гаражей наиболее доступные предложения находятся в Челябинске (160 тыс. рублей), Волгограде (175 тыс. рублей) и Омске (180 тыс. рублей). При этом самые дорогие варианты располагаются в Сочи — их средняя цена составляет 1,7 млн рублей. В общей сложности, стоимость гаражей в крупных городах почти не менялась в течение года, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда, где показатели выросли на 22,2%, 15% и 15% соответственно.

В Новосибирске средняя цена гаражей составляет 300 тыс. рублей, что на 3,5% больше, чем в мае 2019 года. А по машиноместам примерный чек покупки равен 490 тыс. рублей, что меньше прошлогодних показателей на 1,8%. При этом практически одинаковым спросом пользуются объекты как оснащенные дополнительной охраной, так и нет. Покупатели отдают предпочтение кирпичным, металлическим и железобетонным конструкциям. Кроме того, в некоторых случаях рассматривается и вариант с подземным паркингом.

Что касается покупки машиноместа, то самые дешевые варианты будут доступны в Омске и Ульяновске — 250 тыс. и 290 тыс. рублей соответственно. При этом Сочи, как и прежде, идет в числе лидеров по средней стоимости объектов, однако, в этой категории он делит первое место с Симферополем и Москвой — во всех этих городах машиноместо можно купить примерно за 850 тыс. рублей. За ними уверенно идут Ростов-на-Дону и Саратов с показателем в 800 тыс. рублей. Средняя цена в категории машиноместа также незначительно колебалась в течение года. Исключением стали несколько городов, где цифры сильно снизились: Ульяновск (-35,6%), Омск (-28,6%) и Севастополь (-20,5%). В то время как в Симферополе средняя стоимость выросла почти в 2 раза.

Фото: pixabay.com, автор— StephanieAlbert