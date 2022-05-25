Популярная закуска — сухарики

Аппетитные хлебные закуски

Одной из самых популярных разновидностей закусок считают сухарики. Речь идет о нарезанных и высушенных хлебобулочных изделиях. Большинство людей предпочитают обычные пшеничные сухарики, не менее популярны ржаные.

Это блюдо содержит большое количество клетчатки, стимулирующей функционирование кишечника, способствует выведению шлаков с токсинами.

Сухари отлично усваиваются, их часто употребляют в целях снижения нагрузки на ЖКТ, обеспечения организма углеводами, выступающими источником энергии.

Мелконарезной хлеб часто подвергают термической обработке, за счет этого происходит изменение его структуры, увеличивается срок хранения.

Как появились хлебные закуски и чем они полезны

Появление сухариков датируется девятнадцатым столетием. Сухой хлеб понравился многим, и его начали готовить специально. А началось все с того, что на Пасху была жаркая погода, в результате чего на солнце высохло много куличей.

На выбор предлагаются сухарики с различными вкусами:

сметаны и зелени;

сыра и ветчины.

Калорий в сухариках гораздо меньше, чем в свежем хлебе. Ржаной продукт обогащен клетчаткой, благотворно влияющей на работу кишечника, избавляющей организм от шлаков с токсинами. Сухари быстро перевариваются, их рекомендуется употреблять после отравлений для снижения нагрузки на пищеварительный тракт.

Производители предлагают сухарики с разнообразными добавками, обладающими специфичным вкусом. Ароматный сухой хлеб довольно вкусный и приятно хрустит. Чаще всего его обжаривают в масле, добавляя специи. Это и придает готовому блюду особые вкусовые качества.

Сухарики являются не только вкусными, но и полезными. Их можно употреблять в качестве самостоятельного блюда, а также добавлять в салаты.

Правильный подход к хранению сухариков способствует сохранению вкусовых качеств. Это востребованный сухой паек в армии и на флоте. Особая структура сухарей обеспечивает их продолжительное хранение. Хруст сухарям придается мелкопористая структура.

Любители этой закуски обычно заказывают сразу несколько вкусов. Каждый из них хорош по-своему, кому-то нравится более острый вариант, кто-то предпочитает ржаные сухарики, а кто-то белые.