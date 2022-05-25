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Банк «Левобережный» ввел новый сервис «Регулярные платежи» для бизнеса

  • 25/05/2022, 17:24
Корпоративные клиенты могут подключить автоматическое ежемесячное перечисление средств на счета юридических лиц и ИП. Сервис предоставляется бесплатно до 1 июля.

Новости бизнесаУслугой можно воспользоваться при наличии действующего расчетного счета в банке или после открытия первого рублевого счета. Сервис позволяет настроить платежи на счет получателя, открытый в любом банке. Определенная сумма денег будет перечисляться в одни и те же дни каждого месяца. Автоматически можно отправлять внутрибанковские и внешние переводы в рублях на счета юридических лиц и ИП. Количество таких распоряжений не ограничено. При нехватке средств на счете платеж будет отложен до следующей плановой даты.

Услуга не распространяется на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды; перечисление средств на счета нерезидентов РФ, платежи по валютным операциям и переводы физическим лицам.

Для подключения сервиса «Регулярные платежи» обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО). Если у вас нет расчетного счета, оставить заявку на его открытие можно на сайте.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы банки


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