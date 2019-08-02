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Популярность рейсов Новосибирск-Москва продолжает расти

Авиакомпания Smartavia приступила к выполнению новых регулярных рейсов в этом направлении.
  • 02/08/2019, 12:27
Автор: Юлия Данилова
Популярность рейсов Новосибирск-Москва продолжает расти

Частота рейсов авиакомпании Smartavia (новое имя «Нордавиа») из Новосибирска в Москву (аэропорт Домодедово) — трижды в неделю: по понедельникам, пятницам и субботам. Рейсы выполняются по соглашению код-шер с Red Wings. Общая частота обеих авиакомпаний — 6 рейсов в неделю.  Перевозки Smartavia будет осуществлять на Boeing 737-800 с салоном экономического класса на 189 мест.

—На линии Новосибирск-Москва появилась дополнительная авиакомпания. Развитие конкуренции — это дополнительный положительный момент: у пассажиров появляется больше возможности в отношении выбора авиаперелетов, так как у авиаперевозчиков различная ценовая политика и сервис на борту, — пояснил редакции InfoPro54 начальник службы авиационной коммерческой деятельности АО «Аэропорт Толмачево» Игорь Леонтьев.

Он отметил, что первый московский рейс авиакомпании из Новосибирска был заполнен на 100% и это при том, что летом ежедневно на линии Новосибирск-Москва  выполняется 14-15 вылетных рейсов, на которых работает 7 авиаперевозчиков. У базового перевозчика «Толмачево» S7 Airlines ежедневно выполняется 7 рейсов в Москву. На 5 августа минимальный тариф в столицу составляет примерно 13 тыс. руб. в одну сторону.

— Август — это пиковый период авиаперевозок, поэтому загрузка всех рейсов в этом направлении очень высока — близка к 100%, что сказывается на тарифах, — поясняет Леонтьев. — В зимний период количество вылетных рейсов сокращается до 13-14 в сутки. В настоящее время проводятся переговоры с компанией  S7 Airlines, чтобы перевозчик оставил в зимнем расписании 6 рейсов в день. В прошлый период в зимнем расписании было 5 частот.

Фото Николай Енин

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