Структура городской власти, механизмы наполнения муниципального бюджета, степень вовлеченности горожан в общественную деятельность и устранение финансовых нарушений — ключевые параметры полноценного развития города. Об этом и других вопросах на пресс-конференции рассказала журналистам и представителям общественности депутат горсовета Наталья Пинус, претендующая на пост мэра Новосибирска.

— Я изучила опыт других муниципальных образований, регионов, мнения экспертов в самых различных отраслях, общественных активистов, — сообщила Пинус. —Перемены в нынешних условиях вполне реальны без лишних потрясений в обществе.

Первый блок задач, стоящих перед городской властью, депутат видит в реформировании самой системы городской власти — пересмотре ее структуры, полномочий, ликвидации части из них. Многие задачи, по ее словам, можно передавать на аутсорсинг, и они будут решаться более эффективно и качественно.

— За два года систему управления можно превратить в эффективное предприятие, профессионально работающее в интересах горожан, — заявила она.

На пресс-конференции обсуждалось реформирование бюджета — пересмотр объемов отчислений в федеральный центр:

— Я убеждена, что мы имеем достаточное количество аргументов, чтобы сказать: давайте, у нас будет больше налогов, полномочий. Например, я считаю, здравоохранение необходимо перемещать в город. Это такая серьезная задача. Но даже сегодня, не проводя больших разговоров, можно эту процентовку изменить.

Наталья Пинус говорит о необходимости придать огласке сведения о должниках-арендаторах земли под застройку, чтобы потенциальные покупатели недвижимости знали, на какие риски идут, приобретая жилые помещения. Кроме того, депутат заявила о том, что финансовые нарушения наблюдаются и в других отраслях.

— В актах КСП я вижу нарушения на сотни миллионов рублей. За десятки миллионов рублей людям делается выговор. А если сотни миллионов рублей, то могут сказать: мы уволили этого руководителя. Это не тот подход, если мы действительно хотим бороться с нарушениями, необходимо применять гораздо более жесткие меры, — говорит Наталья Пинус.

Депутат также отметила важность участия в федеральных программах с пересмотром условий по ряду из них. По мнению Пинус, Новосибирск, реализуя программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги», оказался в менее выигрышном положении, чем другие муниципалитеты.

— В прошлом году финансирование на одного человека по этой программе в Новосибирске составило 637 рублей, — приводит данные депутат. — Если посмотреть на Екатеринбург, Красноярск, то там — более тысячи, Кемерово — 2,2 тысячи. Почему так? Есть еще один фактор — доля софинансирования, сколько мы добавляем от себя. В Екатеринбурге — 5,8%, в Красноярке— 0%, у нас — 26%. Важно настроить систему управления с совершенно конкретным проектным офисом, который занимается только этими вопросами.

Рост вовлеченности граждан в решение этих задач, в общественную жизнь и процессы управления городом, по словам Натальи Пинус, позволит снизить напряженность в обществе.

— Считаю, что митинги, пикеты, собрания граждан — это совершенно легитимный способ волеизъявления людей о том, что им необходимо, что для них кажется важным. Безусловно, должна быть свобода таких собраний, — говорит она. — Но нужно понять, почему это происходит. Если власть не слышит людей, то они вынуждены выходить на улицу, и это иногда работает. Но не надо доводить до таких ситуаций.

В качестве одного из инструментов взаимодействия власти и горожан депутат предлагает учредить муниципальную общественную палату. Однако делает оговорку, что в ней должны быть представлены не депутаты и чиновники (Такое решение ранее выносилось на обсуждение депутатов горсовета. — Ред.), а непосредственно городская общественность.

— Как его сформировать — непростой вопрос. Предложения определенные есть, но нужно еще дорабатывать эту тему, — поясняет депутат.

Напомним, что Наталья Пинус является кандидатом в мэры Новосибирска от партии «Российский общественный союз». Кроме нее для участия в выборах избиркомом зарегистрированы координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвиженец), гендиректор ООО Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), первый секретарь НОО ПП «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ООО «Империал Строй» Мухамед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

Выборы мэра пройдут 8 сентября

Фото автора