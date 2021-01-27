Посетителям библиотек разрешили выбирать книги самостоятельно

Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков подписал приказ, позволяющий посетителям библиотек доступ в залы обслуживания для самостоятельного выбора изданий при условии соблюдения масочного режима, социальной дистанции и иных санитарно-эпидемиологических требований, установленных законодательством, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Согласно документу, посетители библиотек могут снова подходить к стеллажам с книгами и самостоятельно выбирать то издание, с которым хотят поработать непосредственно в библиотеке или почитать его дома. При посещении библиотек обязательным является использование маски и необходимости подходить к книгам в одноразовых перчатках. Кроме того, для безопасности посетителей в библиотеках размещены санитайзеры.
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