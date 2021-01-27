Минэнерго России активизирует работу с регионами по продвижению альткотельной

— В этом году мы будем усиленно работать с регионами по переходу на целевую модель рынка тепловой энергии. Мы достаточно плотно мониторим отклики от территорий по этой теме. В первую очередь, мы видим опасения муниципальных органов власти в отношении рисков негативных социально-экономических последствий как для населения, так и для прочих групп потребителей. Мы будем работать над тем, чтобы развеять эти опасения, — сообщил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Георгий Попов.

По данным Минэнерго России, в 2018 году к альткотельной подключился 1 город — Рубцовск, в 2019-м — 3, включая сибирские Барнаул и Линево, в 2020-м — 13, в том числе Прокопьевск, Красноярск, Канск и Бийск. Объем инвестиций только в эти города оценивается в 120 млрд рублей. Сейчас на рассмотрении ведомства находятся 5 заявок, ожидаются обращения еще от 8 городов (в том числе Белово). Совокупный объем инвестиций по этим муниципальным образованиям составляет около 170 млрд рублей.

— Если в год на модель альтернативной котельной будут переходить около 40 городов, то за 7 лет в теплоснабжение будут привлечены 2,5 трлн рублей инвестиций, из них 32% могут быть получены за счет повышения эффективности. Это позволит обновить системы теплоснабжения и снизить риски, так как 50% средств составят инвестиции в модернизацию сетей теплоснабжения, распределительных, в первую очередь, которые поставляют тепло от магистралей к населению, — отметил Попов.

Кроме того, Минэнерго считает, что такой разворот модели альткотельной позволит снизить ежегодную нагрузку на бюджет по субсидированию отрасли теплоснабжения (без учета субсидий ЖКУ) на 150 млрд рублей.

При этом Георгий Попов подчеркнул, что переход на ценовую зону будет исключительно добровольным, после того как этот вопрос будет согласован на всех уровнях власти в муниципалитете и регионе.

— После того как все договорятся о параметрах, в том числе с урегулированием ситуации на объектах, где цена теплоснабжения окажется выше расчетной, документы передаются в Минэнерго РФ, Минстрой РФ и ФАС, которые изучают ценовые последствия перехода муниципалитета на модель альткотельной, — поясняет он. — Переход в новую ценовую зону занимает около 7 месяцев. При этом любой гражданин может принять участие в согласовании схемы теплоснабжения. Это будет сигнал для ЕТО/инвестора. Мы в Минэнерго смотрим заявки граждан по всем городам, которые входят в систему альткотельной.

Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Екатерина Косогова отметила, что компания решила переходить в городах присутствия на модель альткотельной после того, как несколько раз наступила на одни и те же грабли.

— Когда мы замещали неэффективную котельную, оптимизировали работу ТЭЦ, эти средства вырезались из тарифа — и он снижался, наши затраты не компенсировались. Так было в Абакане, так происходит в Новосибирске, — говорит она.

Сейчас на новую ценовую модель перешел весь Алтай, потенциально готова принять решения вся Хакасия, СГК прорабатывает большой пакет документов в Кемерове, начинает работу в Новосибирске.

— Один из мифов, который сдерживает муниципалитет от принятия решения по альткотельной, это то, что он теряет контроль над ситуацией и управление. Мы с этим в корне не согласны. Наш опыт работы в городах показывает, что мэры говорят: «Наконец-то есть организация, которая несет ответственность за теплоснабжение», так как в 131-ФЗ прописано, что организация теплоснабжения — это зона ответственност муниципалитета, но никаких средств и денег у него для этого нет, особенно у небольших населенных пунктов, — заявляет Косогова.

Директор по тарифообразованию СГК также прокомментировала перспективы роста тарифа по альткотельной, если эта модель теплоснабжения будет принята в Новосибирске.

— Сейчас тарифы в Новосибирске одни из самых низких среди среди городов с населением свыше 250 тысяч человек — 1500 рублей за Г/кал с НДС. Если мы будем переходить на метод альткотельной, то взрывного скачка тарифа не предусматриваем: рост будет на уровне ИПЦ+2%—ИПЦ+3%. То есть в обозримом будущем с горизонтом 30 лет тариф Новосибирска никогда не достигнет цены альтернативной котельной — за счет достаточно низкой текущей базы. Тем не менее это позволит нам вложить больше 20 млрд в систему теплоснабжения города, — подчеркнула Екатерина Косогова.

Стоимость расчетного тарифа по модели альткотельной в Новосибирске она не уточнила.

Напомним, в рамках перехода на модель альткотельной СГК предлагает мэрии Новосибирска вложить в теплосистему города около 15 млрд рублей. Полный пакет предложений компания планирует предоставить в муниципалитете в ближайшее время. Еще около 5,5 млрд СГК намерена инвестировать в ходе реализации концессионного соглашения по теплосетям, которое также рассчитывает заключить в этом году.