Посевная 2022 года уже обойдется новосибирским аграриям на 50% дороже, чем годом ранее

В 2022 году площадь посевов в Новосибирской области вырастет на 54 тысячи га к уровню 2021 года — до 2,360 млн га. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко. Из них почти 1,5 млн га будут заняты под посевы зерновых, 344,4 тысячи — под технические культуры, около 500 тысяч га — под кормовые культуры и 3,2 тысячи га — под картофель и овощи.

— В этом году у нас почти на 35% выросла площадь технических культур. В 2021 году наши сельхозпроизводители засеяли рапсом и льном по 100 тысяч га, а в этом году планируют увеличить посевы до 140 тысяч га по каждой культуре, — говорит чиновник.

Замглавы регионального минсельхоза также оценил готовность аграриев к посевной. По его словам, обеспеченность семенным материалом хозяйств региона сегодня составляет 101% от плана — 300 тысяч тонн. При этом специализированные хозяйства области готовят более 40 тысяч тонн семян высших репродукций в год самостоятельно. Недостаточно обеспечены семенами только 15 хозяйств региона, но чиновник заверил, что у ведомства есть понимание — за какие финансы и у кого они эти семена возьмут.

Для проведения посевной необходимы 39 тысяч тонн ГСМ. На сегодняшний день АПК области закупил 31% от необходимого объема. Что касается покупки сельхозтехники, то в 2021 году компании АПК области потратили на ее покупку 10,4 млрд рублей — 2,6 тысячи единиц. Закуп тракторов составил 156% к плану, зерноуборочных — 146%, кормоуборочных — 175%. Темпы приобретения техники в 2022 году пока опережают темпы 2021-го.

Кроме того Апанасенко отметил, что в области ежегодно увеличивается объем вносимых хозяйствами АПК удобрений: в 2021 году — 130,9 тысячи тонн, в 2022-м планируется внести 158 тысяч тонн. 40% от потребности хозяйств уже закуплены.

— Если раньше основные затраты были на ГСМ, то последние 3-4 года — на минеральные удобрения и средства химической защиты растений, — говорит Виктор Апанасенко. — В этом году примерно 5,3 млрд заложены на приобретение химических средств защиты растений, 5,2 млрд — на минеральные удобрения, 2,5 млрд — на ГСМ, 1,2 млрд — на покупку запчастей и 1,1 млрд — на семена. 68% средств на посевную — это собственные ресурсы предприятий АПК, 1,7 млрд — кредиты банков, 2,3 млрд — господдержка, из которой на 1 марта до сельхозпредприятий доведены 1,4 млрд.

В целом

Рост цен на посевную замминистра объяснил повышением стоимости минеральных удобрений и средств химической защиты растений.

— По минеральным удобрениям за год цена выросла на 20-40%. В этом году их реализация идет по особым условиям. Минсельхоз РФ, чтобы не оставить страну без удобрений, ввел квотирование на их экспорт для всех заводов. Был согласован план доведения каждого вида удобрений до хозяйств, зафиксирована цена — и сейчас мы идем по этому графику, — говорит Апанасенко. — Что касается средств защиты растений, то наши предприятия в основном приобретают импортную продукцию компаний Bayer, BASF, Syngenta. Насколько я знаю, с учетом последних обстоятельств, отгрузки от этих компаний приостановлены. На сегодняшний день предприятия АПК области закупили 50% от необходимых средств защиты (еще в декабре 2021 года). Что будет дальше — посмотрим.

По его словам, пока не ясна ситуация с запчастями на импортную технику. Но даже если с их поставками будут перебои, на посевную это влияние вряд ли не окажет. В хозяйствах области около 6% импортных тракторов, 11% зерноуборочных комбайнов и 6% кормоуборочной техники. Что будет дальше чиновник — прокомментировать затруднился.