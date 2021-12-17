Основная задача аграриев на 2022 — проявить мудрость и просчитать, как снизить себестоимость

— 2021 год для агропромышленного сектора Новосибирской области был очень благоприятным и по погодным условиям, и по конъюнктуре цен на сельскохозяйственную продукцию. Редко бывают такие годы, когда отрасль получает высокую цену при высоком урожае. Это если говорить о зерновой продукции. То же самое касается продукции отрасли животноводства. Уверен, что аграрии в этом году удовлетворены результатами.

— Приятно, что крестьяне, второй год получая неплохой результат, воспользовались возможностью технического переоснащения отрасли. В сельхозмашиностроении, в первую очередь российском, мы видели крайне напряженную ситуацию с заказами. На заводах, которые производят всю сельхозтехнику (тракторы, комбайны, самоходные сельхозмашины, почвообрабатывающая и прицепная техника) был огромный спрос. Мы, аграрии, на себе ощутили нехватку сельхозмашин, и это дает возможность развиваться отрасли сельхозмашиностроения. Я уверен, что на следующий год мы шагнем вперед в этой части, производство машин увеличится.

Птицефабрика «Улыбино» готовится к запуску второй очереди инвестпроекта потому что мы увидели, как банкротные и предбанкротные предприятия переходили из рук в руки. На них заходили не перекупщики, а новые эффективные собственники. Это касается элеваторов, а также новых мощностей, которые сделали в Алтайском крае по масличной переработке. Это «Сибирская олива» (входит в агрохолдинг «Сибирский премьер»), реализовавшая проект по переработке рапса в Томской области. Бояться за то, что у нас будут сложности с переработкой, сейчас не приходится. Даже при нынешнем рекордном урожае на рынке не было проблем с реализацией продукции. Я помню, какие сложности были в 2017 году, когда пришлось подключать Минсельхоз РФ, собственников железнодорожных вагонов, чтобы вывезти зерно из региона. В этом году такого ажиотажа не было. Думаю, что все участники рынка 4 года назад сделали выводы и построили новые мощности, на некоторых элеваторах сменились собственники. Кроме того, профессионалы пришли в логистику — все очень активно начали искать рынки сбыта. Это очень приятно. Самым крупным экспортером на территории Сибири стала «Новосибирская продовольственная корпорация», только за рубеж реализовавшая более 200 тысяч тонн продукции растениеводства.

Что касается овощей закрытого грунта, то они существенно прибавили в объемах, добавился ассортимент продукции. Например, ГК «Горкунов» запустила в Новосибирской области третий комбинат. В результате ни предприятия ритейла, ни новосибирцы не ощутили никаких перебоев с поставками продукции. Это очень хороший момент.

ГК «Горкунов» в 2021 году также завершила строительство фермы в селе Новоивановка Карасукского района. Туда до нового года будут поставлены 3 тысячи голов маточного поголовья животных. Думаю, что наш проект будет довольно жизнеспособен, и мы в следующем году станем отрабатывать технологию для дальнейшего масштабирования проекта на другие сельхозпредприятия, которые у нас есть в Карасукском, Краснозерском, Чановском районах. На рынке говядины в 2022 году мы присутствовать пока не будем.

Прогнозы на 2022 год

Следующий год меня беспокоит. Не потому, что результаты могут быть хуже. Меня беспокоит ситуация, вызванная мировым экономическим кризисом. Мы должны понимать: все то, что сегодня приносит отрицательные результаты в Европе, коснется нас. В частности, я говорю о целом ряде вещей, которые нам приходится закупать за границей: о запчастях, ремонтных комплектах к иностранной технике John Deere, Claas, New Holland и т. д. С учетом экономической ситуации они явно будут стоить очень больших денег. Плюс удобрения, которые могут подорожать не только на мировом рынке, но и в России. Экономика не терпит пустоты.

Кроме того, хотим мы этого или нет, мы являемся составной частью общемировой экономики, поэтому я уверен, что цены на продукцию сельхозмашиностроения, на строительные материалы продолжат расти. Даже несмотря на то, что они уже и в этом году показали довольно очень неплохую динамику.

Я общался со многими руководителями предприятий овощей открытого грунта . В планах некоторых —Это будет огромнейший скачок. В принципе, это неплохо. Но лично мне бы хотелось, чтобы это все было продумано сообща, чтобы мы не получили проблемы с реализацией продукции и обвал цен, чтобы аграрии не были вынуждены продавать свой труд по бросовой цене, и это не обернулось тем, что площади снова будут уменьшены. Чтобы этого не произошло, думаю, моим бывшим коллегам в Минсельхозе области нужно провести грамотную работу при принятии планов весенне-полевых работ. Их нужно принимать с учетом реализации: куда аграрий планирует реализовывать свою продукцию. Если у него есть заключенные договоры или фьючерсные сделки — прекрасно. Если он будет производить «на рынок» и думать, что «рынок все проглотит», то это серьезные риски. Иначе мы рискуем повторить ситуацию, в которую попали сельхозпроизводители на Алтае. Получив в один год высокую цену на гречиху, они засеяли большие площади, а цена на крупу упала. В итоге на следующий год большинство сельхозпроизводителей отказались работать с этой культурой . Такого не должно быть. Мы еще немного диковаты в этой части и не можем выйти на плановые рубежи производства продукции. Для этого

Ожидаю, что 2022 год будет трудным для птицеводов и свиноводов. Нынешняя цена на продукцию растениеводства (зерновые и масличные культуры, занимают основную долю в рецепте комбикормов) довольно высока, а торговля очень неохотно реагирует на повышение цен на закупе. Думаю, что птицеводам и свиноводам будет непросто.

По КРС мы видим, что уже сегодня закупочная цена на молоко составляет около 37 рублей за литр. Так что здесь все вроде бы неплохо. Но тут появляются другие риски. 2 благоприятных года в растениеводстве, я не беру во внимание Кулундинскую зону могут привести к тому, что некрупные предприятия позарятся на растениеводство и будут выбивать животноводство. А это потеря рабочих мест, доходов населения, то есть очень негативный социальный фактор. Но не думаю, что при этом в регионе будут проблемы с говядиной. Как я уже сказал, много мелких сельхозпредприятий начнут резать молочный и мясной скот. Говядина на прилавках будет, а вот в будущем ее заменить будет нечем. И с молоком останутся только крупные хозяйства, такие как «Сибирская нива», «Русское поле», «Ирмень», «Кубанское», «Ивановское», «Вознесенское», а мелкота останется ни с чем. Здесь регулирующую роль должен также сыграть Минсельхоз в части программы по развитию сельскохозяйственного рынка сырья и продовольствия — 37-П. Возможно, это постановление нужно подкорректировать, чтобы в регионе было больше заинтересованных заниматься животноводством, как мясным, так и молочным.

Я очень боюсь роста цен на себестоимость продукции. Все запчасти, ГСМ, семена, удобрения, техника, которые аграрии использовали в этом сезоне, большинство сельхозпроизводителей закупали еще в ценах 2020 года. Именно поэтому они сейчас себя чувствуют неплохо: так как реализационные цены выросли, а себестоимость просчитана еще в ценах 2020 года. Вот в чем беда сельского хозяйства. Но мы не можем сильно влиять на цену реализации — ее диктует рынок, и я не исключаю, что себестоимость урожая 2022 года может приблизиться к рыночным затратам. На мой взгляд, основная задача аграриев на 2022 год должна быть в том, чтобы проявить мудрость, просчитать всю затратную часть, свои возможности, подумать, как снизить себестоимость, и при этом сделать так, чтобы крестьяне получали достойную зарплату, а то у нас будет некому работать в поле.

Подготовила Юлия Данилова