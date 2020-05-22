Посевная кампания в Сибири проходит со значительным опережением темпов прошлого года

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в регионах Сибирского федерального округа посевная кампания в текущем году проходит со значительным опережением темпов прошлого года, сообщили в Сибирском ОИЦ.

— По состоянию на 20 мая, зерновыми в регионах Сибири засеяно 5,5 миллиона гектаров, что составляет 63,5% от планового показателя. В том числе яровой пшеницей – 3,7 миллиона гектаров, или 67% от плана, ячменём – 0,7 миллиона гектаров, или 61% от плана, — говорится в сообщении.

Картофель посажен на площади 23,5 тысячи гектаров, что составляет 61,3% к прогнозу, овощи – на площади 4,5 тысячи гектаров, или 51% к прогнозу. Сахарная свёкла посеяна на площади 23,5 тысячи гектаров, что составляет 94% от плана.

В сравнении с аналогичной датой 2019 года в регионах Сибири пшеницей и соей засеяно в 1,5 раза больше площади, кукурузой – в 2 раза, ячменем – на 40% больше, картофелем – на 35%.

Отмечается, что повышенными темпами идут посевные работы во всех регионах округа. Так, аграриями Омской области засеяно яровыми культурами почти в 2 раза больше площади, чем в прошлом году, Новосибирской области – на 44% больше, Алтайского края – на 32%.

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