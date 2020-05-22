В 2019 году за чертой бедности в регионе находилось более 14% населения

По предварительным данным, в 2019 году 14,2% населения Новосибирской области имели среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума – 395,96 тыс. человек, сообщили в Новосибирскстате.

— По-прежнему, наиболее острой социальной проблемой является высокая степень расслоения населения по уровню доходов. На долю 10% наиболее обеспеченного населения приходится 27,8% денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,3%. Объем денежных доходов, которыми располагали 10% наиболее обеспеченных в 12 раз выше, чем у 10% менее обеспеченных, — отмечают статистики.

Напомним, прожиточный минимум в IV квартале 2019 года в среднем на жителя Новосибирской области составил 11018 рублей.

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