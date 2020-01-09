Пошаговые советы для любителей погулять в Новый год

Новый год наступил, оставив после своего прихода обрывки елочной мишуры, взорванные хлопушки и выброшенные на улицу елки. Праздник закончился, все съедено и выпито, а встретившим его, придется восстанавливать свой организм после обильного чревоугодия и алкогольных возлияний.

На Новый Год человек на 80% состоит из алкоголя, на остальные 20% из оливье

В большинстве своем, в новогодние праздники, выпивается большое количество разных алкогольных напитков. Можно конечно, заранее подготовиться к употреблению спиртных напитков, принять энтеросгель, выпить активированный уголь, напиться сырых яиц. Также хорошо, если вы придерживаетесь одного вида веселящего зелья, но в ряде случаев происходит перемешивание. Идет в ход водка, за ней шампанское, потом опять водка, а если еще и пиво …

Если у вас в первый день Нового Года:

Головная боль;

опухшее лицо;

сильная жажда;

понос;

потливость;

то это все признаки алкогольного отравления.

Чтобы быстро восстановить свой организм после отравления этанолом, ведь именно он содержится в любом спиртосодержащем напитке, нужно придерживаться некоторых рекомендаций. Следуя им, вы вернетесь к обычному жизненному ритму.

В первую очередь необходимо очистить желудок. Его промывание, самый лучший способ избавиться от похмелья.

Для этого необходимо употребить как можно больше жидкостей, и вызвать рвоту. Желательно производить эту процедуру не менее двух раз.

На втором этапе нужно восстановить баланс воды и соли в организме, ведь от этого зависит его общее состояние. Минеральная вода, различные медицинские препараты — регидранты помогут правильно распределить жидкости в организме. Это избавит вас от отекания и мешков под глазами.

Третьим пунктом восстановления организма будет принятие контрастного душа. Перепады температур умеренные. Поможет и ванна с теплой водой. Водные процедуры раскроют поры на коже, вы избавитесь от вонючего пота, сопутствующего алкогольному похмелью. От воды нормализуются сосуды, она поможет снятию отеков и выведет из организма отравляющий этанол.

После проведенных мероприятий, описанных выше, нужно позаботиться о восстановлении сил и нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Лучшим средством для этого является куриный бульон. Если у вас отсутствует аппетит, необходимо перебороть себя, и выпить одну-две чашки куриного отвара. Положительный результат появится через короткий промежуток времени, и вам значительно полегчает.

Далее необходимо лечь и уснуть. По утверждению медиков, сон сам по себе является средством для распада этанола, отравляющего организм. Если сон не приходит, можно выпить успокоительное, к примеру — настойку пустырника, но не более половины чайной ложки.

Всё потому, что кто-то слишком много ест!

Кроме алкоголя, в новогодние праздники, существует еще одна проблема-это переедание. Оно причиняет не так много неудобств организму как спиртное, но людям, склонным к полноте приносит большой дискомфорт. Также существует ряд людей, преимущественно женского пола, которые готовясь к встрече Нового года, сидят на строжайшей диете. Это обусловлено парой причин — влезть в любимое платье, привести себя в хорошие формы. Праздничный стол за несколько часов перечеркивает те достижения, к которому они шли несколько месяцев.

Первое, что возникает у человека вставшего в новый день года утром, это желание съесть остатки с новогоднего стола. Ни в коем случае нельзя поддаваться этому безумному порыву.

К первому приему пищи следует приступить не ранее 13.00, а до этого рекомендуется пить только воду. Это необходимо для того, чтобы желудок как следует разгрузился -органы пищеварения, поджелудочная железа и печень вступили в свой нормальный ритм работы.

Не стоит резко начинать голодать, и садиться на жесткую диету после обильного переедания, организму будут тяжелы такие резкие перепады. Грозит это, в лучшем случае -расстройством желудка, в худшем -не справится поджелудочная железа, и госпитализация вам обеспечена.

Оптимальным вариантом будет понижение калорийности вашего меню, это поможет вам снизить лишний вес без вреда для здоровья. Также необходимо исключить из питания жиро содержащие продукты и углеводы, заменить их на белковые аналоги.

Отличный эффект дадут занятия спортом на свежем воздухе, и активный образ жизни.