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Истории успеха

Травников и Локоть «поделят» округа для сохранения статуса-кво

  • 09/01/2020, 09:33
Пономаренко
Доцент кафедры политических наук и технологий Сибирского института управления РАНХиГС Надежда Пономаренко о договоре «партий власти», эволюции политических лидеров и серой зоне избирателей.

Контрольный пакет голосов

— Надежда, наверное, не ошибусь, если предположу, что одним из важных политических событий в 2020 году станут выборы депутатов заксобрания и горсовета Новосибирска. Какие в связи с этим можно отметить тенденции в регионе? Возможно, какие-то из них берут свое начало с кампании 2019-го по выборам мэра Новосибирска?

 Прежде всего, региональные политические элиты постараются продолжить согласование интересов перед стартом избирательной кампании в заксобрание и горсовет. В свою очередь, крупнейшие партии в политическом поле региона — КПРФ и «Единая Россия» — будут работать над разграничением сфер влияния. Необходимо отметить, что для «Единой России» региональные кампании 2020 года крайне важны, поскольку, с одной стороны, они станут «генеральной репетицией» парламентской кампании 2021 года, а с другой — дадут возможность протестировать разные подходы к ее ведению. О значимости региональной повестки в том числе говорили на XIX съезде партии.

Региональное руководство ЕР потеряло двух сенаторов и одного министра

Региональное руководство ЕР потеряло двух сенаторов и одного министра

— Что это за повестка?

— Дело в том, что рейтинг партии снижается, сейчас он стабилизировался в диапазоне 31−35%, а серия непопулярных реформ ударили по ядерному электорату. Поэтому, в первую очередь, ставка будет сделана на социальную повестку, с целью произвести перезагрузку широкой общественной коалиции. Как я отмечала, для «Единой России» крайне важно получить большинство в Госдуме, тем самым сохранить позиции как значимого института политической системы. Партии важно не потерять регионы и сохранить парламентское большинство на областном уровне.Будут открываться новые общественные приемные, возможно, будут запущены проекты под эгидой «Единой России», в которые будут вовлечены местные активисты. «Единая Россия» продолжит работать с лидерами общественного мнения, теми, кто формирует повестку в локальных общностях, возможно, предпримет попытку кооптировать их в свои ряды. В любом случае работа партийных структур будет направлена на выстраивание эффективных каналов коммуникации. Получится достичь в этом направлении результатов или нет — вопрос открытый, но усилия в данном направлении предпринимаются.

Естественно, социальной повесткой дело не ограничится. «Единая Россия» продолжит работу с представителями региональной политической элиты. Особый интерес для партии представляют перспективные и обладающие ресурсами политики. Важной тенденцией стало вовлечение руководителей регионов в партийные структуры, губернаторы возглавили отделения партии, Новосибирская область исключением не стала. В кампании 2020 года «Единая Россия» также попытается получить «контрольный пакет» в заксобрании и горсовете. Возможно, придется поделить некоторые комитеты. Какие-то из них будут возглавлять представители КПРФ. Здесь нужно понять, как обе партии договорятся. Но большинство останется за «Единой Россией».

— Насколько это большинство будет подавляющим?

 Вопрос непростой. Абсолютного господства «Единой России», конечно, не получится, придется договариваться с другими политическими силами. Огромное влияние на необходимость согласовывать интересы в том числе, будет оказывать сложившаяся экономическая ситуация, которая, скорее всего, не улучшится в ближайшие годы. По крайней мере, предпосылок к ее изменению не видно. Потребительский спрос снижается, соответственно снижаются и темпы роста экономики, доходы населения падают, налоговая нагрузка растет. В этих условиях «провисания» для федеральной власти главное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля и государственные институты смогли выполнять свои социальные обязательства перед населением. Без согласования интересов «Единой России» как партии власти сохранить действующую управленческую вертикаль не получится.

Лидеры уже не зовут на баррикады

«В России есть чудная традиция: конструировать будущее из хотелок»

— Раз уж начали с «Единой России» как партии власти в области, то, конечно, не могу не спросить про партию власти в городе — КПРФ. Каково ее место сейчас в политическом поле региона? Каковы перспективы на 2020 год? 

 КПРФ будет сохранять свои позиции. Исторически так сложилось, что Новосибирская область — это «красный» регион. И так называемая «красная составляющая» Новосибирской политики будет сохраняться вне зависимости от того, сколько у КПРФ будет мандатов. Партия удерживает позиции в управленческих структурах. КПРФ обладает мощными горизонтальными связями во властных институтах, в отдельных случаях эти связи еще и «генетические». Для многих политиков КПРФ дает возможность отстроить себя от «Единой России». Партия обновляется, мы видим молодых начинающих политиков в рядах КПРФ, тем самым создаются социальные лифты, что на сегодня немаловажно.

— Что можете сказать о лидерах партий власти — губернаторе области и мэре Новосибирска, об их предстоящем взаимодействии? Ведь не исключено, что каждый из них возглавит список своей партии в рамках выборной кампании.

 Если говорить про Травникова и Локтя, то оба  достаточно эффективные функционеры. В частности, на выборах мэра Новосибирска не допустили ситуации, которую мы наблюдали на выборах в Московскую городскую думу. В Новосибирске дали возможность всем участникам кампании высказаться, зарегистрировали максимально широкий спектр кандидатов. Естественно, большое количество участников растянуло протестные голоса, и это, конечно, было плюсом для штаба Локтя, но формально все выглядело довольно демократично. Локоть повел себя более профессионально, чем власти в Москве, не допустив волнений. Если бы подобное вспыхнуло в Новосибирске, загасить протестные настроения в регионе было бы не просто.

Лидеры ЕР и КПРФ «поделили» область и областной центр

Лидеры ЕР и КПРФ «поделили» область и областной центр

Что касается губернатора как лидера, то для него важно не отстоять интересы региона, а выполнить те поручения, которые делегировал центр. Понятие «региональный лидер» претерпевает эволюцию. На сегодняшний день губернатор  это технократ, функционер. Некоторых лидеров вообще можно охарактеризовать как «безликих»: им нужно сохранять нейтралитет и подстраиваться под ту политическую реальность, в которой они существуют. Естественно, такие лидеры «на баррикады» не поведут.

Если говорить о взаимоотношениях лидеров двух партий, то сейчас у нас есть мэр-коммунист, у нас есть горсовет, который контролируется единороссами, у нас есть губернатор, возглавляющий региональное отделение партии «Единая Россия». Но «лобовых» столкновений мы не наблюдаем. Так что в 2020 году основные игроки политического поля, скорее всего, снова договорятся.

Виктор Толоконский: Я не говорю «нет». Возможно...

Виктор Толоконский: Я не говорю «нет». Возможно…

Не так давно политическими тяжеловесами Городецким, Толоконским и Локтем предпринималась попытка консолидации политической элиты. В итоге этот триумвират отказался от борьбы за властные ресурсы. На политической арене появился Травников, у которого не было опыта работы в нашем регионе. Стало понятно, что и местным элитам, и новому губернатору необходимо находить компромиссы. Каким бы лидером ты не являлся, для управления необходима команда. Травникову было важно сформировать здесь свою команду, а действующему мэру выстроить работу и с областной властью, и с федеральным центром. То есть стало очевидно, что компромисс лучше, чем открытая конфронтация. Скорее всего, повторю, и в дальнейшем Травников и Локоть поделят сферы влияния и сохранят некий статус-кво.

А за некоторыми массы и так не пойдут

— Мы как-то оставляем за скобками другие партии. Каковы их перспективы? Способны ли они составить так называемую «третью силу»? Насколько им удалось заявить о себе в время кампании-2019?

 Я не вижу силы, которая бы стала оппозиционной и в отношении «Единой России», и в отношении КПРФ. Плюс важно понимать, какую повестку несет та или иная партия. Не вижу и доноров, которые спонсировали бы такую политическую силу.

Протестные голоса, собранные Бойко, Лебедевым, Пинус и другими кандидатами,  в какой-то мере это голоса не только за кого-то из них, это еще и голоса против Локтя. Бойко где-то агрессивно, где-то динамично вел кампанию, старался аккумулировать протестные настроения, привлекал аудиторию. Но в результате он получил не такой уж большой процент голосов. В целом, электоральная аудитория и Навального, и Бойко не такая большая.  Это не те лидеры, за которыми пойдут массы. Но какая-то часть населения их, безусловно, поддержит.

В Новосибирске ищут «третьего» на предстоящие выборы

В Новосибирске ищут «третьего» на предстоящие выборы

—  В чем проблема этих кандидатов и их партий? Почему за их лидерами, на ваш взгляд, избиратель массово не идет?  

 Сегодня нет оппозиционного лидера, который слышит и понимает своего избирателя. Прошедшая избирательная кампания по выборам мэра показала проблемы с содержательностью. Многие лозунги остались непонятными, многие не отражали потребностей избирателя. Создавалось впечатление, что кандидаты живут в одной реальности, а избиратель  в другой. Результаты прошедшей кампании показали, что ни один из кандидатов, по сути, не предложил ту версию «светлого будущего», за которую избиратель готов голосовать и которая отражает его интересы. К примеру, кандидат в мэры  Пинус  представила очень интересную концепцию необходимости эволюции власти. Но для большей части населения эта концепция осталась непонятной. Завтра потенциальному избирателю принесут квитанцию на оплату коммунальных услуг, в которой сумма окажется больше той, что была месяц назад, пенсионеру необходимо будет заплатить большую сумму за лекарства, родителям  за обучение детей и так далее. Вот они реальные проблемы, с которыми граждане сталкиваются. Ни один из кандидатов не сказал: «Я знаю о ваших проблемах, я буду работать, чтобы их решить».

В ожидании «разбора полетов»

В ожидании «разбора полетов»

Еще одна популярная тема прошедшей кампании  экологическая. Безусловно, люди хотят жить в чистом и красивом городе. Но это не та тема, за которую избиратель готов проголосовать. Люди ждут решения их проблем, связанных с падением уровня жизни, с маленькими зарплатами, с отсутствием перспектив. Да, на муниципальном уровне очень часто нет механизмов решения этих проблем. Но избиратели не разделяют проблемы по уровням. Они видят власть, на которую экстраполируют недовольство: вы  власть, вы должны ответить. У кандидатов ответа не нашлось.

Болото, которое мы не расшевелим

— Может ли потенциальным кандидатам от оппозиции помочь креативность в ведении будущей кампании? Например, большинство из них на выборах мэра активно использовали интернет-площадки, соцсети.

— Сегодня о необходимости применения креативных методов ведения избирательной кампании говорится очень много, но есть вопрос — готовы ли люди голосовать за креативность? Скорее всего, избиратель проголосует не за креативность, а за эффективность. Digital, безусловно, важен. Результаты экспертных опросов говорят о том, что кампания должна быть техничная, политикам нужно работать в сети. Но, к примеру, в случае с Козодоем сеть помогла слабо.

Пока нет понятного содержания, отражающего реального интересы избирателя, сеть не сработает.

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

— А избиратель насколько высказывает заинтересованность кандидатами, их программами?

 Кандидаты жалуются на пассивность избирателя. Явка действительно очень низкая. Видимо у избирателя сформировалось ощущение своей ненужности в политическом поле. Пакты, договоренности заставляют избирателя думать, что все решается без его участия и за него. Не секрет, что у многих граждан сформировалось представление, что политики вспоминают о них только перед выборами. Избиратель не видит, как ситуацию можно изменить, и не приходит голосовать, мы получаем молчаливый протест. Эта «серая зона» растет, и мы не знаем, что там происходит. Социологические исследования не отражают всей полноты картины. И проблема даже не в том, что, возможно, эта масса закипит, более серьезная проблема в том, что граждане так и останутся пассивными во всех сферах, не только в политической. И это уже не проблема отдельно взятого региона, это проблема национальная. Без участия граждан, без их понимания своей роли в развитии государства рассыплется идеологическая составляющая, например национальных проектов, с которыми связывается столько надежд. В итоге эта «серая зона» станет болотом, которое никогда не расшевелить. В лучшем случае это будет балласт, люди в себе. Мы теряем не просто электорат, мы теряем человека, который не видит своей роли в системе, а без этого нет будущего.

Евгения Серегина

Фото из личного архива Надежды Пономаренко

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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