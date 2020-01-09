Травников и Локоть «поделят» округа для сохранения статуса-кво

— Если говорить про Травникова и Локтя, то оба — достаточно эффективные функционеры. В частности, на выборах мэра Новосибирска не допустили ситуации, которую мы наблюдали на выборах в Московскую городскую думу. В Новосибирске дали возможность всем участникам кампании высказаться, зарегистрировали максимально широкий спектр кандидатов. Естественно, большое количество участников растянуло протестные голоса, и это, конечно, было плюсом для штаба Локтя, но формально все выглядело довольно демократично. Локоть повел себя более профессионально, чем власти в Москве, не допустив волнений. Если бы подобное вспыхнуло в Новосибирске, загасить протестные настроения в регионе было бы не просто.

Что касается губернатора как лидера, то для него важно не отстоять интересы региона, а выполнить те поручения, которые делегировал центр. Понятие «региональный лидер» претерпевает эволюцию. На сегодняшний день губернаторэто технократ, функционер. Некоторых лидеров вообще можно охарактеризовать как «безликих»: им нужно сохранять нейтралитет и подстраиваться под ту политическую реальность, в которой они существуют. Естественно, такие лидеры «на баррикады» не поведут.

Если говорить о взаимоотношениях лидеров двух партий, то сейчас у нас есть мэр-коммунист, у нас есть горсовет, который контролируется единороссами, у нас есть губернатор, возглавляющий региональное отделение партии «Единая Россия». Но «лобовых» столкновений мы не наблюдаем. Так что в 2020 году основные игроки политического поля, скорее всего, снова договорятся.

А за некоторыми массы и так не пойдут

Не так давно политическими тяжеловесами Городецким, Толоконским и Локтем предпринималась попытка консолидации политической элиты. В итоге этот триумвират отказался от борьбы за властные ресурсы. На политической арене появился Травников, у которого не было опыта работы в нашем регионе. Стало понятно, что и местным элитам, и новому губернатору необходимо находить компромиссы. Каким бы лидером ты не являлся, для управления необходима команда. Травникову было важно сформировать здесь свою команду, а действующему мэру выстроить работу и с областной властью, и с федеральным центром. То есть стало очевидно, что компромисс лучше, чем открытая конфронтация. Скорее всего, повторю, и в дальнейшем Травников и Локоть поделят сферы влияния и сохранят некий статус-кво.

— Мы как-то оставляем за скобками другие партии. Каковы их перспективы? Способны ли они составить так называемую «третью силу»? Насколько им удалось заявить о себе в время кампании-2019?

— Я не вижу силы, которая бы стала оппозиционной и в отношении «Единой России», и в отношении КПРФ. Плюс важно понимать, какую повестку несет та или иная партия. Не вижу и доноров, которые спонсировали бы такую политическую силу.

Протестные голоса, собранные Бойко, Лебедевым, Пинус и другими кандидатами, — в какой-то мере это голоса не только за кого-то из них, это еще и голоса против Локтя. Бойко где-то агрессивно, где-то динамично вел кампанию, старался аккумулировать протестные настроения, привлекал аудиторию. Но в результате он получил не такой уж большой процент голосов. В целом, электоральная аудитория и Навального, и Бойко не такая большая. Это не те лидеры, за которыми пойдут массы. Но какая-то часть населения их, безусловно, поддержит.

— Сегодня нет оппозиционного лидера, который слышит и понимает своего избирателя. Прошедшая избирательная кампания по выборам мэра показала проблемы с содержательностью. Многие лозунги остались непонятными, многие не отражали потребностей избирателя. Создавалось впечатление, что кандидаты живут в одной реальности, а избиратель — в другой. Результаты прошедшей кампании показали, что ни один из кандидатов, по сути, не предложил ту версию «светлого будущего», за которую избиратель готов голосовать и которая отражает его интересы. К примеру, кандидат в мэры — Пинус — представила очень интересную концепцию необходимости эволюции власти. Но для большей части населения эта концепция осталась непонятной. Завтра потенциальному избирателю принесут квитанцию на оплату коммунальных услуг, в которой сумма окажется больше той, что была месяц назад, пенсионеру необходимо будет заплатить большую сумму за лекарства, родителям — за обучение детей и так далее. Вот они реальные проблемы, с которыми граждане сталкиваются. Ни один из кандидатов не сказал: «Я знаю о ваших проблемах, я буду работать, чтобы их решить».

Болото, которое мы не расшевелим

Еще одна популярная тема прошедшей кампанииэкологическая. Безусловно, люди хотят жить в чистом и красивом городе. Но это не та тема, за которую избиратель готов проголосовать. Люди ждут решения их проблем, связанных с падением уровня жизни, с маленькими зарплатами, с отсутствием перспектив. Да, на муниципальном уровне очень часто нет механизмов решения этих проблем. Но избиратели не разделяют проблемы по уровням. Они видят власть, на которую экстраполируют недовольство: вывласть, вы должны ответить. У кандидатов ответа не нашлось.

— Может ли потенциальным кандидатам от оппозиции помочь креативность в ведении будущей кампании? Например, большинство из них на выборах мэра активно использовали интернет-площадки, соцсети.

— Сегодня о необходимости применения креативных методов ведения избирательной кампании говорится очень много, но есть вопрос — готовы ли люди голосовать за креативность? Скорее всего, избиратель проголосует не за креативность, а за эффективность. Digital, безусловно, важен. Результаты экспертных опросов говорят о том, что кампания должна быть техничная, политикам нужно работать в сети. Но, к примеру, в случае с Козодоем сеть помогла слабо.

Пока нет понятного содержания, отражающего реального интересы избирателя, сеть не сработает.

— Кандидаты жалуются на пассивность избирателя. Явка действительно очень низкая. Видимо у избирателя сформировалось ощущение своей ненужности в политическом поле. Пакты, договоренности заставляют избирателя думать, что все решается без его участия и за него. Не секрет, что у многих граждан сформировалось представление, что политики вспоминают о них только перед выборами. Избиратель не видит, как ситуацию можно изменить, и не приходит голосовать, мы получаем молчаливый протест. Эта «серая зона» растет, и мы не знаем, что там происходит. Социологические исследования не отражают всей полноты картины. И проблема даже не в том, что, возможно, эта масса закипит, более серьезная проблема в том, что граждане так и останутся пассивными во всех сферах, не только в политической. И это уже не проблема отдельно взятого региона, это проблема национальная. Без участия граждан, без их понимания своей роли в развитии государства рассыплется идеологическая составляющая, например национальных проектов, с которыми связывается столько надежд. В итоге эта «серая зона» станет болотом, которое никогда не расшевелить. В лучшем случае это будет балласт, люди в себе. Мы теряем не просто электорат, мы теряем человека, который не видит своей роли в системе, а без этого нет будущего.

Евгения Серегина

Фото из личного архива Надежды Пономаренко

