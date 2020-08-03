Последствия самоизоляции: что делать, чтобы ваш бизнес не пострадал

Пандемия затронула все сферы нашей жизни и предпринимательство, в частности. Здесь на помощь вашему бизнесу приходит государственная программа льготного кредитования.

Цель кредита — возобновление работы предприятия в условиях пандемии.

Кто может рассчитывать на льготный кредит:

1) предприятие или ИП, располагающие штатом сотрудников;

2) заемщик, который относится к пострадавшим отраслям, либо к сферам, требующим поддержки для возобновления деятельности, определенным Правительством РФ.

Важное условие: если предприятие сохраняет 90% персонала, то кредит погашается за счет государства, если сохраняется 80% штата – государство погашает 50% суммы.

АО «Банк Акцепт» продолжает выдачу кредитов на возобновление деятельности предприятий, пострадавших от COVID-19.

На сегодняшний день Банк Акцепт прокредитовал предприятия по данному направлению на общую сумму свыше 700 млн. рублей! Кроме того, банк один из немногих, среди региональных, получил дополнительный лимит на выдачу льготных кредитов и продолжает принимать заявки!

На протяжении 30-ти лет Банк Акцепт приобрел бесценный опыт, который позволяет банку всегда оставаться на передовых линиях поддержки своих клиентов.

Подробности по тел.: 8-800-100-27-34 и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

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