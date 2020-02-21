Поставщики «Холидея» сокращают персонал и объёмы производства

В ближайшее время начнётся рассмотрение в первой апелляционной судебной инстанции исков конкурсного управляющего компании «Холидей» к поставщикам. Если апелляция примет решение в пользу конкурсного управляющего, это может спровоцировать цепную реакцию с банкротствами других ритейлеров, по которым к поставщикам будут поступать новые иски. Об этом на пресс-конференции в редакции «Комсомольская правда» заявили сами поставщики.

— Вероятность — 200%, — оценивает возможность такого сценария директор ООО «Карачинский источник» Владимир Хританков. — Если это состоится, то затронет не только торговые сети, а ударит по российскому бизнесу в целом.

По словам предпринимателя, сложившаяся ситуация уже вынуждает поставщиков сокращать персонал. В «Карачинском источнике» под увольнение попадают 48 человек, которые проживают в сельской местности в 450 км от Новосибирска.

— В суде — 240 исков только по предпринимателям Новосибирской области. По нашей оценке, более 60% (120-130 предпринимателей) прекратят своё существование. Более 500 человек будут выброшены на улицу, при том что сегодня администрация области планирует организацию новых рабочих мест. Мы гордимся, если создаём 50-60 новых мест где-то в районе или каком-то городе. А здесь более 500. Если рассматривать соседние регионы, то эта цифра составит 1,5 тысячи потерянных рабочих мест, — прогнозирует Хританков.

О серьезных потерях говорит и исполнительный директор Союза хлебопекарных и кондитерских предприятий, занимающего 80% рынка хлебобулочных изделий Сибири, Сергей Гребнев.

— Мы уже обречены на изымание более 50 млн рублей, — говорит Гребнев. — Вот, например, сейчас у товарища Шнейдера (Директор АО «Новосибхлеб». — Ред.) 10 млн рублей по решению суда будут забирать. Средний коллектив предприятия — 1,2 тысячи человек. Средняя зарплата у хлебопёков — примерно 20 тысяч рублей. В настоящее время сибирские товаропроизводители должны отдать более миллиарда рублей своих собственных денег в пользу главных кредиторов. При этом иски ещё идут и будут идти. Так, с одной из кондитерских фабрик будут снимать 22 млн. Что им, цены поднимать? В конечном счёте платить за все будет потребитель.

— Я не буду называть торговые сети, которые входят в группу риска, но мы уже сократили объёмы поставок и ассортимент некоторым ритейлерам, — сообщает Гребнев. — Конечно, хлеб всегда будет, но прежнего изобилия в некоторых сетях вы уже не встретите. Мы обеспокоены прогнозированием рисков. Как только у нас появится информация о том, что кто-то приобрёл недвижимость на Мальте, мы смотрим, учредителем какой сети он является, и принимаем решение о поставках на треть меньше. Реально, после прецедента с «Холидеем» и всей этой ситуации такой механизм уже работает.

Как президент АО «Хлебообъединение «Восход» предприниматель, не конкретизируя детали, говорит и о рисках собственной компании.

Напомним, что поводом для беспокойства компаний-поставщиков послужило решение суда первой инстанции в пользу конкурсного управляющего о признании (после начала банкротства «Холидея») всех сделок компании недействительными и требующего от контрагентов возместить их стоимость. Иными словами, добросовестные контрагенты должника, получив оплату за поставленный товар, вынуждены возвращать денежные средства компании «Холидей», при том что товар к этому времени уже давно реализован.

Более того, сами предприниматели-поставщики после начала рассмотрения исковых требований конкурсного управляющего не сразу смогли оценить масштабы последствий. Первые иски шли к небольшим компаниям на скромные суммы. Но позже на практику первых судебных решений судьи стали ссылаться и в отношении более крупных компаний и сумм сделок.

— Некоторые сделки исчислялись суммами в 50-100 тысяч рублей, — говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат. — Люди даже не приходили на суды, потому что считали суммы несущественными. А когда пошли суммы в миллионы и десятки миллионов рублей от других предпринимателей, тогда спохватились. Сейчас в течение месяца мы собираемся с представителями бизнеса, заксобрания, юридических компаний и находим серьёзные пробелы в федеральном законодательстве о банкротстве. Одна из главных задач — не связывать предпринимательскую деятельность с кредиторскими делами банков.

Заложниками данной ситуации, по предварительным оценкам, стали сотни предприятий Новосибирска, Омска, Томска, Барнаула, Москвы, Подмосковья, Якутии, регионов Дальнего Востока и Урала. Около 600 исков к ним уже предъявлены или будут предъявлены в ближайшее время.

— Если пойдёт по накатанной волна банкротств малого и среднего бизнеса, можем потерять предпринимательскую инициативу на 3-4 года, — прогнозирует Мамулат. — Что такое отобрать 5, 7, 20 миллионов оборотных средств? Это банкротство. Это очень страшно, когда появляется непредсказуемая ситуация в бизнесе. Я сам предприниматель на протяжении 25 лет. Был, правда, не в такой ситуации, но когда счета арестовывают, руки опускаются, и люди могут бросить бизнес.

По мнению представителей бизнеса, немаловажную роль в сформировавшейся сейчас вокруг «Холидея» ситуации сыграла непроработанность федерального законодательства о банкротстве, которым апеллировал конкурсный управляющий и принял во внимание суд.

— Первое: деятельность должника относилась к обычной хозяйственной, а судьи посчитали, что она к таковой не относилась, — говорит представитель МОО «Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий» (МАРП) Владимир Елизаров. — Достаточно много предпринято и будет предприниматься действий по сбору доказательств, что это для должника была обычная хозяйственная деятельность Второе: объём оспариваемых сделок, то есть преимущественное удовлетворение требований кредиторов, составил более 1% баланса должника. При этом сделки с поставщиками не связаны между собой. Суд посчитал, что все поставщики в целом составили объём операций более 1%.

Как отмечают юристы, поводов для беспокойства у поставщиков даже с началом проблемного периода в «Холидее» не было.

— Была планомерная работа по закупке товара, — говорит адвокат ЮК «Правозащита» Дмитрий Крупин. — Договорные отношения с поставщиками не прерывались. Осуществлялись расчёты. Контрагент не мог отказаться от исполнения договоров поставки, поскольку в них предусмотрены дикие штрафы за любое нарушение. Сейчас нужно работать по оспариванию решения по каждой сделке, чтобы создать практику, которая бы свидетельствовала о том, что оснований для возврата денежных средств не было.

Первая «ласточка» появилась только с обнародованием списка компаний с якобы подозрительными сделками.

— Все перечисления, попавшие в полугодовой период, предшествующий делу о банкротстве, попали и в этот список, — рассказывает представитель юридической компании LexProf Татьяна Гончарова. — Мы рекомендовали крупным поставщикам обратить внимание на появившиеся риски. Но даже в голову не пришло, что поставка может повлечь взыскание обратно суммы, полученной за уже проданную продукцию.

По словам Гончаровой, в настоящий момент общий объём исковых требований к поставщикам превышает 6 миллиардов рублей

— По каждому поставщику конкурсный управляющий направляет заявление, которое рассматривается в суде отдельно, — говорит юрист. — Остальные поставщики не имеют права голоса. Им нужно консолидироваться для выработки единой линии защиты.

В свою очередь, в «Холидее» заявляют, что данная ситуация возникла из-за того, что сами поставщики своевременно не просчитали риски, которые могут возникнуть с началом банкротных процедур в компании.

— Скороходов (Собственник ГК «Холидей». — Ред.) всегда говорил, что необходимо договариваться, заключать мировое соглашение, что развитие процедуры банкротства может иметь негативные последствия для неограниченного круга лиц, — сообщает Infopro54 управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева, представляющая интересы Николая Скороходова. — Именно из-за величины компании, из-за огромного количества контрагентов, с которыми она работала, его политика остаётся последовательно направленной на урегулирование взаимоотношений с кредиторами.

По словам собеседника редакции, сценарий с регрессивными исками в отношении собственника компании-банкрота маловероятен.

— Что касается регрессивных исков Скороходова, то здесь ситуация решается несколько по-другому, — говорит Гребнева. — Если не выявятся злоупотребления, то поставщики будут включены в реестр и смогут участвовать в распределении денежных средств вместе с другими кредиторами. Если же вдруг будет выявлено какое-либо злоупотребление, то таких поставщиков могут включить за реестр. Но, насколько я понимаю ситуацию, при банкротстве «Холидея» таких нет.

О ситуации известно на уровне региональной законодательной власти, в связи с чем депутаты регионального парламента намерены в ближайшее время инициировать обсуждение ряда поправок в федеральное банкротное законодательство. Об этом сообщила зампредседателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко. По словам депутата, суть поправок будет заключаться в том, чтобы законодательно выделить особенности процедуры банкротства компаний-ритейлеров, прописать применительно к ним понятие «хозяйственная деятельность», разграничить непрофессиональных (поставщики) и профессиональных (банки) кредиторов.

— Мы видим угрозу экономической безопасности, — говорит Диденко. — Около 10 предприятий сегодня уже подают на ликвидацию в связи с банкротством «Холидея». Впервые мы видим такие крупные последствия от банкротства ритейлера. Вопрос касается широкого круга лиц: поставщиков, производителей, сотрудников, потребителей. Наши поставщики и производители, не желая больше рисковать, готовы снижать объёмы производства и сокращать рабочие места. Торговые сети конкурируют, кто-то из них в перспективе будет уходить с рынка — и мы снова столкнёмся с похожей ситуацией. Будем прописывать предложения по изменению федерального законодательства.

Напомним, процедура банкротства компании «Холидей» введена в июне 2019 года. Основные кредиторы: АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк» и структура ПАО Сбербанк — ООО «Грос-ритейл».

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