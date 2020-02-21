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Поставщики «Холидея» сокращают персонал и объёмы производства

Контрагенты компании опасаются цепной реакции со стороны других ритейлеров после судебного прецедента с банкротством «Холидея».
  • 21/02/2020, 09:57
Автор: Евгения Серёгина
Поставщики «Холидея» сокращают персонал и объёмы производства
Около 10 предприятий сегодня уже сами подают на ликвидацию в связи с банкротством ритейлера.

В ближайшее время начнётся рассмотрение в первой апелляционной судебной инстанции исков конкурсного управляющего компании «Холидей» к поставщикам. Если апелляция примет решение в пользу конкурсного управляющего, это может спровоцировать цепную реакцию с банкротствами других ритейлеров, по которым к поставщикам будут поступать новые иски. Об этом на пресс-конференции в редакции «Комсомольская правда» заявили сами поставщики.

 Вероятность  200%,  оценивает возможность такого сценария директор ООО «Карачинский источник» Владимир Хританков.  Если это состоится, то затронет не только торговые сети, а ударит по российскому бизнесу в целом.

По словам предпринимателя, сложившаяся ситуация уже вынуждает поставщиков сокращать персонал. В «Карачинском источнике» под увольнение попадают 48 человек, которые проживают в сельской местности в 450 км от Новосибирска.

 В суде  240 исков только по предпринимателям Новосибирской области. По нашей оценке, более 60% (120-130 предпринимателей) прекратят своё существование. Более 500 человек будут выброшены на улицу, при том что сегодня администрация области планирует организацию новых рабочих мест. Мы гордимся, если создаём 50-60 новых мест где-то в районе или каком-то городе. А здесь более 500. Если рассматривать соседние регионы, то эта цифра составит 1,5 тысячи потерянных рабочих мест, — прогнозирует Хританков.

О серьезных потерях говорит и исполнительный директор Союза хлебопекарных и кондитерских предприятий, занимающего 80% рынка хлебобулочных изделий Сибири, Сергей Гребнев.

 Мы уже обречены на изымание более 50 млн рублей,  говорит Гребнев.  Вот, например, сейчас у товарища Шнейдера (Директор АО «Новосибхлеб».  Ред.) 10 млн рублей по решению суда будут забирать. Средний коллектив предприятия  1,2 тысячи человек. Средняя зарплата у хлебопёков — примерно 20 тысяч рублей. В настоящее время сибирские товаропроизводители должны отдать более миллиарда рублей своих собственных денег в пользу главных кредиторов. При этом иски ещё идут и будут идти. Так, с одной из кондитерских фабрик будут снимать 22 млн. Что им, цены поднимать? В конечном счёте платить за все будет потребитель.

Поставщики «Холидея» из разных регионов решили объединиться

Как президент АО «Хлебообъединение «Восход» предприниматель, не конкретизируя детали, говорит и о рисках собственной компании.

 Я не буду называть торговые сети, которые входят в группу риска, но мы уже сократили объёмы поставок и ассортимент некоторым ритейлерам,  сообщает Гребнев.  Конечно, хлеб всегда будет, но прежнего изобилия в некоторых сетях вы уже не встретите. Мы обеспокоены прогнозированием рисков. Как только у нас появится информация о том, что кто-то приобрёл недвижимость на Мальте, мы смотрим, учредителем какой сети он является, и принимаем решение о поставках на треть меньше. Реально, после прецедента с «Холидеем» и всей этой ситуации такой механизм уже работает.

Напомним, что поводом для беспокойства компаний-поставщиков послужило решение суда первой инстанции в пользу конкурсного управляющего о признании (после начала банкротства «Холидея») всех сделок компании недействительными и требующего от контрагентов возместить их стоимость. Иными словами, добросовестные контрагенты должника, получив оплату за поставленный товар, вынуждены возвращать денежные средства компании «Холидей», при том что товар к этому времени уже давно реализован.

Более того, сами предприниматели-поставщики после начала рассмотрения исковых требований конкурсного управляющего не сразу смогли оценить масштабы последствий. Первые иски шли к небольшим компаниям на скромные суммы. Но позже на практику первых судебных решений судьи стали ссылаться и в отношении более крупных компаний и сумм сделок.

 Некоторые сделки исчислялись суммами в 50-100 тысяч рублей,  говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат.  Люди даже не приходили на суды, потому что считали суммы несущественными. А когда пошли суммы в миллионы и десятки миллионов рублей от других предпринимателей, тогда спохватились. Сейчас в течение месяца мы собираемся с представителями бизнеса, заксобрания, юридических компаний и находим серьёзные пробелы в федеральном законодательстве о банкротстве. Одна из главных задач  не связывать предпринимательскую деятельность с кредиторскими делами банков.

Заложниками данной ситуации, по предварительным оценкам, стали сотни предприятий Новосибирска, Омска, Томска, Барнаула, Москвы, Подмосковья, Якутии, регионов Дальнего Востока и Урала. Около 600 исков к ним уже предъявлены или будут предъявлены в ближайшее время.

 Если пойдёт по накатанной волна банкротств малого и среднего бизнеса, можем потерять предпринимательскую инициативу на 3-4 года,  прогнозирует Мамулат.  Что такое отобрать 5, 7, 20 миллионов оборотных средств? Это банкротство. Это очень страшно, когда появляется непредсказуемая ситуация в бизнесе. Я сам предприниматель на протяжении 25 лет. Был, правда, не в такой ситуации, но когда счета арестовывают, руки опускаются, и люди могут бросить бизнес.

По мнению представителей бизнеса, немаловажную роль в сформировавшейся сейчас вокруг «Холидея» ситуации сыграла непроработанность федерального законодательства о банкротстве, которым апеллировал конкурсный управляющий и принял во внимание суд.

 Первое: деятельность должника относилась к обычной хозяйственной, а судьи посчитали, что она к таковой не относилась,  говорит представитель МОО «Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий» (МАРП) Владимир Елизаров.  Достаточно много предпринято и будет предприниматься действий по сбору доказательств, что это для должника была обычная хозяйственная деятельность Второе: объём оспариваемых сделок, то есть преимущественное удовлетворение требований кредиторов, составил более 1% баланса должника. При этом сделки с поставщиками не связаны между собой. Суд посчитал, что все поставщики в целом составили объём операций более 1%.

Как отмечают юристы, поводов для беспокойства у поставщиков даже с началом проблемного периода в «Холидее» не было.

 Была планомерная работа по закупке товара,  говорит адвокат ЮК «Правозащита» Дмитрий Крупин.  Договорные отношения с поставщиками не прерывались. Осуществлялись расчёты. Контрагент не мог отказаться от исполнения договоров поставки, поскольку в них предусмотрены дикие штрафы за любое нарушение. Сейчас нужно работать по оспариванию решения по каждой сделке, чтобы создать практику, которая бы свидетельствовала о том, что оснований для возврата денежных средств не было.

Первая «ласточка» появилась только с обнародованием списка компаний с якобы подозрительными сделками.

 Все перечисления, попавшие в полугодовой период, предшествующий делу о банкротстве, попали и в этот список,  рассказывает представитель юридической компании LexProf Татьяна Гончарова.  Мы рекомендовали крупным поставщикам обратить внимание на появившиеся риски. Но даже в голову не пришло, что поставка может повлечь взыскание обратно суммы, полученной за уже проданную продукцию.

По словам Гончаровой, в настоящий момент общий объём исковых требований к поставщикам превышает 6 миллиардов рублей

 По каждому поставщику конкурсный управляющий направляет заявление, которое рассматривается в суде отдельно,  говорит юрист.  Остальные поставщики не имеют права голоса. Им нужно консолидироваться для выработки единой линии защиты.

В свою очередь, в «Холидее» заявляют, что данная ситуация возникла из-за того, что сами поставщики своевременно не просчитали риски, которые могут возникнуть с началом банкротных процедур в компании.

 Скороходов (Собственник ГК «Холидей».  Ред.) всегда говорил, что необходимо договариваться, заключать мировое соглашение, что развитие процедуры банкротства может иметь негативные последствия для неограниченного круга лиц,  сообщает Infopro54 управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева, представляющая интересы Николая Скороходова.  Именно из-за величины компании, из-за огромного количества контрагентов, с которыми она работала, его политика остаётся последовательно направленной на урегулирование взаимоотношений с кредиторами.

По словам собеседника редакции, сценарий с регрессивными исками в отношении собственника компании-банкрота маловероятен.

 Что касается регрессивных исков Скороходова, то здесь ситуация решается несколько по-другому,  говорит Гребнева.  Если не выявятся злоупотребления, то поставщики будут включены в реестр и смогут участвовать в распределении денежных средств вместе с другими кредиторами. Если же вдруг будет выявлено какое-либо злоупотребление, то таких поставщиков могут включить за реестр. Но, насколько я понимаю ситуацию, при банкротстве «Холидея» таких нет.

О ситуации известно на уровне региональной законодательной власти, в связи с чем депутаты регионального парламента намерены в ближайшее время инициировать обсуждение ряда поправок в федеральное банкротное законодательство. Об этом сообщила зампредседателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко. По словам депутата, суть поправок будет заключаться в том, чтобы законодательно выделить особенности процедуры банкротства компаний-ритейлеров, прописать применительно к ним понятие «хозяйственная деятельность», разграничить непрофессиональных (поставщики) и профессиональных (банки) кредиторов.

 Мы видим угрозу экономической безопасности,  говорит Диденко.  Около 10 предприятий сегодня уже подают на ликвидацию в связи с банкротством «Холидея». Впервые мы видим такие крупные последствия от банкротства ритейлера. Вопрос касается широкого круга лиц: поставщиков, производителей, сотрудников, потребителей. Наши поставщики и производители, не желая больше рисковать, готовы снижать объёмы производства и сокращать рабочие места. Торговые сети конкурируют, кто-то из них в перспективе будет уходить с рынка — и мы снова столкнёмся с похожей ситуацией. Будем прописывать предложения по изменению федерального законодательства.

Напомним, процедура банкротства компании «Холидей» введена в июне 2019 года. Основные кредиторы: АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк» и структура ПАО Сбербанк — ООО «Грос-ритейл».

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