Поставщики «Холидея» из разных регионов решили объединиться

Инициаторами встречи выступили алтайские предприниматели, которые уже работают над совместной стратегией защиты и отправили обращение своему финансовому омбудсмену, в органы власти. В ближайшее время поставщики планируют записать видеообращение к президенту РФ.

— Сегодня сложилась не очень хорошая ситуация, когда мы, исполнив обязательства по договорам поставки, должны провести возврат средств ритейлеру за уже поставленный товар. Эта позиция, которую заняли конкурсный управляющий компании «Холидей» и суды в отношении поставщиков, несправедлива, — заявила замгендиректора ТД «Алтан» (Барнаул) Ольга Карюкина. — Компания «Холидей» — региональный игрок. С ней работали многие предприятия малого бизнеса из разных регионов — не только Сибири, но и России. Требования, которые к ним сейчас предъявляются, очень значительны и могут привести к закрытию предприятий, увольнению персонала, бюджет не получит налоги. В итоге от ситуации никто не выиграет. Именно поэтому мы решили обратиться к предпринимателям соседних регионов и объединить усилия.

— Кроме предложений о возврате средств за поставленный товар, к нам начали приходить требования о возврате заплаченных сети бонусов. Напомню, бонус — это то, что поставщик выплачивает сети, если она продает определенный объем товара, — отметил директор компании ООО «Ренессанс Косметикс» (Барнаул) Александр Гладышев.

Судя по прозвучавшим из зала комментариям, поставщики подтверждают, что принудительное списание со счетов сумм, уплаченных за уже поставленную ритейлеру продукцию (с учетом задолженности «Холидея» за уже проведенные поставки), приведет их к банкротству. Предприниматели предупреждали, что в некоторых компаниях при этом без работы останутся 200-400 человек. В ряде случаев такие поставщики являются градообразующими в небольших населенных пунктах, то есть их ликвидация серьезно ударит по небольшому городку или поселку.

Новосибирские предприниматели, в свою очередь, заявили, что уже предприняли ряд шагов: написаны обращения в правительство области, полпредство, прошла встреча у уполномоченного по правам бизнесменов Николая Мамулата. Комментируя ситуацию, Мамулат назвал ее ненормальной и отметил, что он видит два пути повернуть ее вспять.

— Первый управляющий «Холидея» увидел, что в этой теме есть проблема преднамеренного банкротства. Я сделал запрос в органы УВД, чтобы на это обратили внимание. Второй путь — консолидация предпринимателей и совместная работа с грамотными юристами, с нашей поддержкой, — заявил он. — Дело в том, что сложившаяся ситуация выявляет очень серьезную проблему закона о банкротстве и актуальна не только для Новосибирской области, но и для всей страны. Сетевые монополии в ритейле — повсеместное явление. Предпринимательское сообщество сейчас находится в настороженном состоянии, и это может повлиять на безопасность продовольственного обеспечения целых регионов. Это не тот путь, по которому государство сегодня направляет сообщество: «чтобы любой предприниматель чувствовал себя в безопасности».

Сопредседатель Новосибирского отделения «Опоры России», руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей Наталья Пинигина также отметила, что общественные организации уже подключились к урегулированию сложившейся ситуации, в том числе с привлечением федеральных структур. Она сообщила, что видит три варианта решения проблемы. К первому она также отнесла консолидацию предпринимателей, совместную работу по отстаиванию интересов поставщиков.

— Сейчас мы формируем обращение от общественных организаций, в том числе федерального уровня, в прокуратуру, Следственный комитет, ГУВД — с приложением необходимых документов. Для тех предпринимателей, кто сейчас находится в судебных процессах, мы планируем сформировать рекомендации с учетом мнения экспертного сообщества и подключением юристов, специализирующихся на ведении дел о банкротстве, — пояснила она. — На мой взгляд, сейчас крайне необходимо сформировать судебную практику по таким делам, чтобы подобные прецеденты не возникали с другими сетями, которые проедают свою прибыль, не погашают обязательства перед банками, а потом ссылаются на снижение покупательской способности, приведшее к плохому финансовому результату.

Кроме того, по мнению Пинигиной, необходимо вносить корректировки в действующий федеральный закон о банкротстве: когда и в каких условиях возможны возвраты за поставленный в сеть товар, какие сделки нужно считать недействительными, а какие — относить к обычной хозяйственной деятельности. Кроме того, инициативная группа готовит предложение по обязательному страхованию ответственности ритейлеров по договорам поставки. Это будет гарантией исполнения их обязательств перед поставщиками.

— Сейчас производители и поставщики фактически лишены возможности торговать где-то еще, кроме сетей. Розницу радостно убили, а предпринимателей поставили перед выбором: либо торгуете здесь, либо умираете. В такой ситуации любые национальные проекты по развитию МСП бессмысленны. У бизнеса нет стимула покупать оборудование, развивать компетенции, наращивать ассортимент. Он ждет расчета от сетей от 45 дней до года, а потом ему говорят: верните еще и то, что заплатили раньше, — комментирует Пинигина. — На региональном уровне с мэрией Новосибирска и правительством области, мы прорабатываем возможность выделения из нацпроекта господдержки малому бизнесу на страхование предпринимательского риска. Это уже будет возможность для поставщиков и производителей защитить свои интересы и не попасть в похожую ситуацию с другими сетями. Ни для кого не секрет: по рынку ходят разные слухи, что другие ритейлеры тоже находятся под ударом.

Самым сложным вариантом, по мнению Натальи Пинигиной, является проект медиации, в рамках которого эксперты предлагают сесть за стол переговоров всем участникам процесса (конкурсному управляющему, банкам, кредиторам, должнику) и рассмотреть возможность договориться.

Поставщики акцентировали внимание представителей общественных организаций, уполномоченных структур и органов власти, что возникшая проблема требует максимально оперативного вмешательства всех органов власти. Многие компании уже получили исполнительные листы, проиграв конкурсному управляющему в суде первой инстанции. Сейчас обе стороны ждут первого решения суда в апелляции, который состоится в начале марта. Если он примет сторону управляющего, то начнется массовое списание заявленных в исковых заявлениях сумм со счетов предпринимателей. Многие из них признаются, что потом у них уже просто не будет средств для того, чтобы бороться дальше и идти в суды следующих инстанций. Предприниматели также настаивают на том, чтобы правоохранительные органы внимательно изучили деятельность собственника компании «Холидей», развивающего свой бизнес под другими брендами. По их словам, пытаясь взыскать оплату за поставленные в «Холидей» товары, они нередко сразу получали предложение об организации поставок в магазины другой сети собственника. Еще одна настоятельная просьба: обратить внимание на рассмотрение дела о привлечении собственника и бенефициара к субсидиарной ответственности. И, наконец, предприниматели обратились к юристам с просьбой проработать вопрос о привлечении в конкурсную массу денежных средств банков, которые тоже получали расчеты от «Холидея» по процентам, текущим платежам и т.д.

— Мы изучали много дел о банкротствах и наблюдаем, что чаще всего к этому состоянию компании приводят банки. Они кредитуют предприятия, уже имеющие задолженность, плохое финансовое состояние, подпитывают ситуацию, прикрывают реальное состояние бухгалтерской отчетности. Хотя у них на руках все механизмы финансового контроля за заемщиком и партнером, и их гораздо больше, чем у локального поставщика. По сути, это сговор, и правоохранительным органам это должно быть интересно, — рассуждает партнер ООО «Сибирская юридическая компания» Анна Левенсон.

Судя по озвученной на встрече информации, сейчас общий объем задолженности «Холидея» перед всеми кредиторами составляет около 16 млрд рублей. Из них 80% приходятся на банки, 20% — на остальных кредиторов.

Ирина Гребнева, управляющий партнер юридической компании «Гребнева и Партнеры» (Гребневу не пустили на встречу поставщиков с представителями общественных структур и власти. — Ред.), представляющая интересы собственника «Холидея» Николая Скороходова в суде, отметила, что дело «Холидея» — это первая массовая процедура банкротства с участием большого количества коммерческих организаций малого и среднего бизнеса. До сих пор таким большим количеством участников отличались банкротства застройщиков, где много обманутых дольщиков-физлиц.

— Поставщики митингуют, собираются, нарабатывают стратегию защиты — и правильно делают. Но срок обжалования по специальным банкротным основаниям компании «Холидей» — до 1 марта, то есть один год. Конкурсному управляющему некуда деваться, он должен оспаривать все сделки, совершенные за это время. Мы интересовались — будут оспорены около 1700 сделок, — говорит Гребнева. — Мое профессиональное мнение — нужно менять закон, нарабатывать соответствующую практику. Например, с точки зрения закона, у поставщика есть действующий договор, и если он увидел, что у контрагента появились иски, он не может просто так его расторгнуть, потребовать оплаты. На каких основаниях? Все, кто ведет экономическую деятельность в рамках текущего законодательства о банкротстве, находятся под этим риском.

Она также напомнила, что сейчас будут оспариваться все платежи «Холидея». Не только в адрес поставщиков (в том числе сделки, когда кредиторы в качестве отступного получали объекты недвижимости), но и банков, а также платежи в бюджет. Круг лиц, который окажется задействован в этом процессе, будет огромным. Гребнева призналась, что не понимает, как кредиторы будут искать консенсус.

Юрист также прокомментировала момент, на котором настаивают поставщики и представители общественных организаций: привлечение собственника «Холидея» к субсидиарной ответственности.

— Ну останется Скороходов с долгами, в отношении него будет введена процедура реализации имущества, то есть следующим шагом будет сворачивание деятельности НСК «Холди». Мы знаем, что финансовый управляющий может принять это решение в любое время. Между тем сегодня все усилия Скороходова сосредоточены на том, чтобы сохранить торговую сеть, рабочие места. Я не вижу выгоды для кредиторов в субсидиарной ответственности собственника, — поясняет она.

Гребнева уверена, что никаких вопросов к деятельности собственников «Холидея» нет. Нельзя сказать, что они набрали кредиты, спрятались, вывели имущество…

— Все имущество, которое было у компании, осталось. За исключением того, которое было передано поставщикам в качестве отступного. Это было одно из моделей, с помощью которой ритейлер пытался выйти из ситуации: передать поставщику недвижимое имущество и сидеть на этих площадях на правах аренды, — рассуждает Ирина Гребнева. — Компания огромное количество средств потратила на сокращение персонала. В иные времена здесь работали до 22 тысяч человек. Вы не видели никакого социального взрыва, значит, в компании не было задержек по зарплате, люди получали все, что положено, и увольнялись. Что ж, не удалось вырулить.

Напомним, 4 февраля кредиторы сети «Холидей» отвергли второй план реструктуризации долгов компании. Процедура банкротства введена в июне 2019 года. Основные кредиторы: АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк» и структура ПАО Сбербанк — ООО «Грос-ритейл».

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