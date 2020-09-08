Потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в августе 2020 года снизилось на 1 %

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в августе 2020 года составило 1098,6 млн кВт•ч, что на 1,0 % меньше объема потребления за август 2019 года, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области в августе текущего года составила 837,4 млн кВт•ч, что на 11,7 % больше аналогичного показателя 2019 года. При этом тепловые электростанции (ТЭС) Новосибирской области в августе 2020 года выработали 615,7 млн кВт•ч электроэнергии, что на 15,4% больше объема выработки ТЭС в августе 2019 года. Выработка Новосибирской ГЭС составила 221,7 млн кВт•ч, увеличившись на 2,6 %.

Потребление электроэнергии за минувшие восемь месяцев 2020 года по энергосистеме Новосибирской области составило 10 099,2 что на 4,1 % меньше, чем за такой же период 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение электропотребления составило 4,5 %.

Выработка электроэнергии за восемь месяцев 2020 года по энергосистеме Новосибирской области составила 8029,7 млн кВт•ч, что на 5,1 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение составило 5,5 %.

Потребность в электроэнергии на территории энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем. В августе 2020 года величина перетока в энергосистему Новосибирской области составила 261,1 млн кВт•ч, всего с начала года – 2069,5 млн кВт•ч.

Фото редакции