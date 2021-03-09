Потребление электроэнергии в Новосибирской области в феврале 2021 года увеличилось

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в феврале 2021 года составило 1578,4 млн кВт•ч, что на 4,6 % больше, чем в феврале 2020 года, сообщили в пресс-службе.

— Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года электропотребление в феврале 2021 года увеличилось на 8,0 %, — констатировали в Новосибирском РДУ.

Отмечается, что выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области в феврале 2021 года составила 1274,8 млн кВт•ч, что на 3,1 % больше, чем в феврале 2020 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года выработка электроэнергии за февраль 2021 года увеличилась на 6,2 %.

При этом тепловые электростанции (ТЭС) Новосибирской области выработали 1184,3 млн кВт•ч электроэнергии, что на 3,8 % больше объема выработки в феврале 2020 года. Выработка Новосибирской ГЭС в феврале 2021 года составила 90,5 млн кВт•ч, что на 5,7 % меньше аналогичного показателя 2020 года.

Выработка электроэнергии за два месяца 2021 года в энергосистеме Новосибирской области составила 2734,6 млн кВт•ч, что на 3,8 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года увеличение выработки электроэнергии составило 5,2 %.

Потребление электроэнергии за два месяца 2021 года в энергосистеме Новосибирской области составило 3361,7 млн кВт•ч, что на 7,8 % больше, чем за такой же период 2020 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года потребление электроэнергии увеличилось на 9,4 %.

Потребность в электроэнергии на территории энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем. В феврале 2021 года величина перетока в энергосистему Новосибирской области составила 303,7 млн кВт•ч, всего с начала года – 627,1 млн кВт•ч.

Как пояснил директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода, увеличение объема потребления электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в феврале 2021 года обусловлено температурным фактором.