Жилой квартал «Мылзавод» появится на месте жиркомбината в Новосибирске

В границах улиц Некрасова, Каменская, Писарева и Семьи Шамшиных, на месте жиркомбината, Брусника возведет квартал «Мылзавод», сообщили в пресс-службе компании.

— Проект предусматривает возведение на площадке двух урбан-вилл, четырех 17-этажных и трех 30-этажных башен, объединенных стилобатом. В основу концепции «Мылзавода», разработанной совместно с голландскими и немецкими архитекторами, лег принцип mixed-use. Он предполагает совмещение в пределах одной локации жилого, рабочего, коммерческого и культурно-развлекательного пространств, — рассказали в пресс-службе.

Суммарно в рамках проекта Брусника возведет около 80 тыс. кв. метров жилья. Дома первой очереди девелопер планирует сдать в 2023-м году, а строительство всего квартала завершить в 2025-м.