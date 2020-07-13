Повезёт: МТС запускает сервис доставки продуктов из магазинов «у дома»

МТС совместно с Rate&Goods запустила сервис доставки продуктов по району. К сервису могут подключиться новосибирские магазины формата «у дома» и микросети, которые принимают платежи через МТС Кассу.

Спрос на доставку продуктов и готовой еды остаётся высоким и после ослабления самоизоляции. Так, по данным индекса цифровой активности компании МТС за 10 июля, количество обращений новосибирских пользователей к сервисам доставки превышает средние значения 2019 года почти в два раза. В приложении Rate&Goods пользователи могут заказать экспресс-доставку продуктов из ближайших магазинов, сравнив их цены и ассортимент. Данные об ассортименте и ценах товаров магазина автоматически передаются в приложение, Информация о новых заказах отображается в личном кабинете кассового сервиса. Как только поступит очередная заявка, магазин получит оповещение, и сотрудники точки смогут заняться его обработкой.

Чтобы присоединиться к сервису, магазин должен быть подключен к онлайн-кассе МТС. Систему доставки магазины должны организовать самостоятельно, например, наняв пешего курьера. Зато бесплатно рассказать об услуге, получать и обрабатывать заказы теперь способен каждый магазин: присоединиться к проекту могут торговые точки из любого района Новосибирска и области. К проекту уже присоединились магазины из Москвы и Подмосковья. Приложение можно потестить на специальной площадке.

— Заказ продуктов на дом сильно экономит время и силы. Сейчас услугу экспресс-доставки продуктов оказывают в основном крупные торговые сети. При этом, по нашим оценкам, почти треть рынка ритейла в Новосибирске приходится на независимые магазины и микросети. Зачастую магазины «у дома» не могут организовать доставку своими силами по району – у них нет возможности сделать собственное IT-решение для оформления заказа и уж тем более заниматься его продвижением. Бесплатное приложение с интеграцией ассортимента магазина дает возможность местному продуктовому ритейлу организовать свою доставку и рассказать о такой опции потенциальным, — отмечает директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Фото предоставлено пресс-службой МТС