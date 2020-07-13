Зарплатный фонд в Новосибирской области сократился на 7%

За три весенних месяца этого года, на которые пришелся период нерабочих дней и жестких экономических ограничений, совокупный фонд оплаты труда работающих по найму россиян снизился по сравнению с прошлогодней весной на 4,7%, до 6,8 трлн руб., следует из статистики сборов налога на доходы физических лиц (НДФЛ). К таким выводам пришла аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— Это первое сокращение зарплатного фонда за весенний период как минимум с 2001 года, начала наблюдаемого периода, когда в стране была введена плоская шкала НДФЛ. В начале нулевых белый фонд заработной платы рос двузначными темпами. В частности, за каждую весну темпы роста из года в год были выше 20%, а то и 30%. Динамика замедлилась до минимальных 0,8% лишь в весной кризисного 2009 года (с учетом пиковой инфляции того периода реальный зарплатный фонд существенно сократился), но затем рост вновь ускорился, хотя темпы стали более умеренными. Очередное резкое замедление произошло в провальном для российской экономики 2015 году – тогда за три весенних месяца общий размер выплаченных россиянам зарплат увеличился на 3,5% и рос вплоть до текущего периода, — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что в 2020 году восходящая зарплатная динамика должна была продолжиться, однако все изменила пандемия коронавируса. В марте 2020, до начала апрельских нерабочих дней и введения жестких экономических ограничений, общий размер выплаченных россиянам зарплат даже вырос по сравнению с февралем – на 12%, но в апреле, в разгар «коронакризиса», обвалился к предыдущему месяцу на 23%, а в мае снизился на 7%.

— В результате в мае зарплатный фонд оказался ниже уровня докризисного февраля на 20% – но здесь большую роль сыграл фактор сезонности: сказался короткий рабочий месяц, кроме того, из-за майских праздников часть предприятий, выплачивающих зарплату в первых числах, перечислила деньги сотрудникам раньше срока – в конце апреля, — говорится в сообщении.

Аналитики FinExpertiza уверены, что сокращение зарплатного фонда страны связано с несколькими факторами: прямым урезанием зарплат или надбавок, уменьшением общего числа занятых, переводом части сотрудников на неполный рабочий день. Официальная безработица увеличилась с 4,6% в феврале до 4,7% в марте, в апреле подскочила до 5,8%, а в мае достигла максимальных за последние восемь лет 6,1%. А количество работающих в режиме неполной занятости в апреле превысило 22 млн человек. Для сравнения, в марте – мае 2019 года безработица составляла около 4,7%, а неполный день трудились лишь 6 млн человек.

— Снижение белых зарплат в марте – апреле 2020 года произошло в 68 российских регионах. Сильнее всего они провалились в Удмуртии – относительно прошлогодней весны зарплатный фонд снизился на 17,5%, далее в антирейтинге следуют Пермский край (-13,9%), Тюменская область (-13,9%), Краснодарский край (-13,6%), Татарстан (-13,6%), Кемеровская область (-12,8%), Марий Эл (-12%), Кировская область (-10,7%), Костромская область (-10,6%), замыкает несчастливую десятку Владимирская область (-10%), — говорится в сообщении.

В Новосибирской области этот показатель сократился на 7,2%.

Отмечается, что выросли или показали околонулевой рост относительно прошлогодней весны белые зарплаты лишь в 17 регионах, в частности, в Сахалинской области (на 6,9%), Чукотском автономном округе (+5,6%), Псковской области (+5,3%), Волгоградской области (+5,1%), Ненецком автономном округе (+4,3%), Мурманской области (+3,8%), Дагестане (+3,5%), Тыве (+3,4%), Курганской области (+2,5%) и Чеченской Республике (+2,4%).

— Коронавирусный кризис стал тяжелейшим испытанием для населения. Мы видим, что за последние 20 лет даже в самые сложные периоды номинальные зарплаты росли. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, зарплаты падали только в 2015 и 2009 годах. Поэтому произошедшее этой весной первое за 20 лет сокращение зарплатного фонда означает, что коронавирус привел к действительно драматическим последствиям для людей, — говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Елена Трубникова напомнила, что в период пандемии часть работников столкнулась с урезанием зарплат, кого-то перевели на неполный рабочий день или отправили в неоплачиваемый отпуск.

— Многие потеряли работу и полностью лишились средств к существованию. В то же время специалисты, которые имели возможность продолжить работу удаленно, смогли сохранить свой заработок, а кто-то даже сэкономил на пандемии за счет оптимизации личного бюджета. В первую очередь пострадали неквалифицированные рабочие и люди с невысокими заработками. Поэтому, помимо общего сокращения благосостояния населения, мы можем столкнуться и с ростом неравенства, — подчеркивает президент FinExpertiza.

Зона подчеркнула, что зрплаты занимают около двух третьих в структуре общих доходов населения, доля заработка от предпринимательской деятельности в I квартале составляла около 6%. И наемные сотрудники, и предприниматели понесли огромный ущерб в этот кризис.

— Зато можно с уверенностью констатировать, что доля социальных выплат в структуре доходов по итогам коронавирусной весны существенно вырастет с 19% в первом квартале, и, по всей видимости, станет рекордной. При этом бюджетные выплаты сократятся быстрее, чем восстановятся доходы населения, — говорит Елена Трубникова.

Эксперт уверена, что итоговый ущерб от коронавируса еще предстоит оценить, однако можно сказать наверняка, что он будет существенно растянут во времени.

— Помимо краткосрочного падения счетных показателей, пандемия и режим карантина рискуют обернуться долгосрочными деструктивными тенденциями в экономике и социальной сфере – еще большей диспропорцией доходов населения, сокращением предпринимательства, увеличением доли госсектора в экономике и ростом социальной напряженности, — резюмирует Елена Трубникова.

Фото: pixabay.com, автор- stevepb