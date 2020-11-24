Повышенный НДФЛ ударит по предпринимателям

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период». В отношении доходов, превышающих 5 млн рублей за налоговый период, ставка НДФЛ увеличится до 15%. Ранее анонсировалось, что полученные за счет повышенной ставки средства будут направлены на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

Управляющий партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко отмечает, что, по информации Минфина РФ, повышенная ставка НДФЛ 15% коснется только «периодических и активных» доходов свыше 5 млн рублей: зарплаты, дивидендов, доходов, связанных с оборотом ценных бумаг.

— Для «нерегулярных, разовых доходов», независимо от их размера, ставка НДФЛ останется прежней — 13%. Это касается, в частности, доходов от продажи личного имущества граждан и страховых выплат. Для примера: человек с невысокой заработной платой, который продал в текущем году квартиру, не окажется в ситуации, когда он будет вынужден уплачивать повышенную ставку налога, не имея соответствующего уровня доходов на постоянной основе, — поясняет юрист.

Она напоминает, что вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждается уже долгое время. Важно, что при определении параметров повышения ставки государство исходило из того, чтобы мера затронула лишь незначительную часть населения с «постоянными» высокими доходами. И одновременно не привела к оттоку плательщиков за рубеж — ставка НДФЛ в России, по сравнению со многими странами, остается привлекательной даже с учетом повышения.

— Мое личное мнение — это некий популистский шаг, чтобы показать тем, кто находится за чертой бедности, что «вот, богатые платят больше». Причем речь шла о «целевых» тратах этих денег на высокотехнологичное лечение тяжелобольных детей. Я полагаю, что значительно бюджет это не пополнит, как и не улучшит систему медицинской помощи тяжело больным детям, — комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева. — Надо полностью менять систему расходования бюджетных средств, чтобы достигать реальной экономии, а не принимать популистские законы.

Юрист предположила, что те, кто занижал доходы, так и продолжит это делать, а добросовестные налогоплательщики продолжат платить, ведь 2% — сумма не радикальная.

Председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков» Александр Лубенец также отмечает, что повышение НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 млн рублей — только обозначение, но не решение проблемы.

— В России высокая концентрация капитала идет в маленькой группе людей, которые очень выигрывают от существующего налогообложения и даже не заметят повышения НДФЛ до 15%. Если вводить прогрессивную шкалу налогообложения, то нужно ее делать по аналогии с развитыми странами: чем больше доход — тем выше налоги. Особенно если доходы носят характер природной ренты, где налоги зачастую минимизируются за счет различных льгот и офшорных схем, привлечения западного капитала и вывод через дивиденды, за которыми часто стоят российские собственники. Либо если речь идет о доходах сотрудников госкомпаний, не соответствующих никакой логике: они получают госгарантии и коммерческую зарплату — сотни миллионов рублей в год, — поясняет эксперт. — На мой взгляд, нужно было действовать более решительно и делать полноценную многоступенчатую шкалу налогообложения. Пока это не более чем политический жест, эффект от которого будет небольшой. А вот последствия…

Лубенец отмечает, что под новую ставку НДФЛ 15% прежде всего попадают ИП, представители малого и среднего бизнеса, активно реинвестирующие полученные средств в свои компании.

— На мой взгляд, к предпринимателям, в принципе, нужно относиться бережно, а в нынешней экономической и эпидемиологической ситуации — особенно. И ни в коем случае не увеличивать налоговую нагрузку, — подчеркивает он.

Мария Ильяшенко обращает внимание еще на один нюанс. В законе прописано, что первые 3 года (с 2021 по 2023 год), деньги, полученные от увеличения ставки НДФЛ, будут направляться на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Всего запланировано таких трат (и, видимо, поступлений) на сумму чуть более 190 млрд рублей.

— В полной мере закон заработает только с 2023 года, однако запланированные от увеличения налоговой ставки поступления выглядят довольно равномерными — 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд в 2022 году и 68,5 млрд в 2023 году. Куда будут в дальнейшем тратиться указанные средства — неизвестно, зачисляются денежные средства в бюджет, а значит, не имеют заранее определенного целевого назначения, — поясняет эксперт.

По итогам 2019 года поступления от уплаты НДФЛ в консолидированном бюджете РФ составили почти 4 трлн рублей. Нововведение увеличит эту сумму примерно на 1,6%.

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