В Новосибирске отменили массовые мероприятия на Новый год

Мэр Анатолий Локоть дал распоряжение провести новогодние праздники с минимальными финансовыми затратами и без массовых мероприятий, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Наша задача – создать в городе праздничное настроение, отвлечь новосибирцев от негативных мыслей, связанных с пандемией. И при этом не допустить распространение инфекции. Поэтому во время празднований мы должны отказаться от массовых зрелищных мероприятий, которые собирают людей в одном месте – таких, как салют. Это принцип будет взят за основу при планировании мероприятий. Мы постараемся развести новосибирцев по разным городским площадкам, чтобы они проводили время на свежем воздухе, но не скученно, — отметил мэр Анатолий Локоть.

В мэрии рассказали, что основной новогодней площадкой, как и в прошлом году, будет Театральный сквер, где установят главную ёлку и зальют каток. При этом, принято решение, не делать ул. Ленина пешеходной. Новогодние пространства запланированы в центральной части города, на Михайловской набережной, а также во всех районах Новосибирска.

— В Первомайском сквере традиционно разместится фестиваль снежных скульптур, в Центральном парке будет детская зона с горками, лабиринтами и интерактивным домиком Деда Мороза. На Михайловской набережной построят ледовый городок, посвященный молодежному чемпионату мира по хоккею. В каждом районе Новосибирска будут организованы площадки, где горожане смогут проводить время на свежем воздухе. Предусмотрена работа катков и лыжных трасс в парках. В этом году таких площадок будет гораздо больше, чем в предыдущие годы, чтобы избежать скопления большого количества людей в одном месте, — сообщила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Фото со страницы Анатолия Локтя Вконтакте