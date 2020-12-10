Похоронный дом оштрафован за коррупцию

Прокуратура Заельцовского района г. Новосибирска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

— Установлено, что с 2011 года по 2019 год сотрудник ООО «Похоронный дом «Некрополь», действуя в интересах юридического лица, передал свыше 1,2 млн рублей заведующему патологоанатомическим отделением за информирование родственников умерших в больнице граждан о предоставляемых коммерческой организацией ритуальных услугах, — говорится в сообщении.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере).

— Мировой судья признал ООО «Похоронный дом «Некрополь» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей с конфискацией денежных средств в размере более 1,2 млн рублей, — говорится в релизе.

При это, по ходатайству прокуратуры в целях обеспечения исполнения постановления на имущество организации (денежные средства на банковских счетах) судьей наложен арест.

Ранее приговорами Заельцовского районного суда г. Новосибирска менеджер общества и заведующий патологоанатомическим отделением признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных соответственно ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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