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В Новосибирске спрос на малогабаритное жилье на вторичном рынке вырос в два раза

  • 10/12/2020, 11:52
В Новосибирске спрос на малогабаритное жилье на вторичном рынке вырос в два раза
Средняя стоимость вторичных малогабаритных объектов в ноябре 2020 года в городе составила 1 980 000 рублей.

За последний год спрос на малогабаритное жилье площадью менее 30 кв.м. на вторичном рынке России повысился на 47,1%, а в отдельных городах — Севастополе и Новосибирске — он увеличился более чем вдвое (в 2,4 раза и в 2,1 раза соответственно), сообщили в пресс-службе Авито Недвижимость. При этом малогабаритный формат квартир рассматривают 11,6% покупателей жилой недвижимости в стране.

— Таким типом жилья обычно интересуются в качестве первой квартиры для молодой семьи или же рассматривают его как вариант под последующую сдачу в аренду.  В условиях непростой экономической ситуации и сниженных ипотечных ставок инвестиционная привлекательность малогабариток возросла — ликвидные варианты быстро разбирают, и предложение на фоне такого ажиотажа за последний год снизилось на 5%, — отмечают аналитики компании.

В целом по стране малогабаритные квартиры составляют 10,6% того, что выставлено на продажу в сегменте вторичной жилой недвижимости, однако в некоторых городах их доля на рынке значительно больше. Так, в Москве четверть продающихся квартир являются малогабаритными, причем столичные продавцы стремительно осваивают формат небольшого жилья: его доля в структуре предложения с ноября прошлого года увеличилась на 15,6%. Весомую часть от общего предложения на вторичном рынке малогабаритки составляют в Томске (21%) и Сочи (20,6%), подбирается к ним по этому показателю и Санкт-Петербург (17,1%). В Новосибирске 12,1% квартир, выставленных на продажу, являются малогабаритными, а средняя стоимость вторичных малогабаритных объектов в ноябре 2020 года в городе составила 1 980 000 рублей — в годовом выражении она увеличилась на 13,1%.

Что касается новостроек, то в этой категории средняя стоимость малогабаритной квартиры по стране выше, чем на вторичном рынке — 2 640 000 рублей. Темпы роста цен на первичном рынке также опережают вторичный сегмент: с ноября прошлого года они увеличились на 21,5%. В ряде городов отмечено подорожание такой недвижимости более чем на 40%, в частности, в Санкт-Петербурге (+44,8%), Иркутске (+43,8%), Сочи (+42,4%) и Нижнем Новгороде (+41,2%). В Новосибирске рост цен составил 20,5%. Тройка лидеров по стоимости новых малогабаритных жилых объектов аналогична вторичному рынку — в нее вошли Москва (5 290 000 рублей за объект), Сочи и Санкт-Петербург (3 560 000 рублей — в каждом городе). Самые доступные варианты расположились в Саратове и Омске: 780 000 рублей и 950 000 рублей соответственно, а в Новосибирске средняя цена таких квартир равна 2 290 000 рублей.

Всего на новые квартиры площадью не более 30 кв.м. приходится 12,5% общероссийского спроса. За последний год доля маленьких квартир в структуре спроса увеличилась в ряде городов: существеннее всего в Томске (на 14,7%), Новосибирске (на 4,5%) и Красноярске (на 4,4%). Самая значительная доля спроса на малогабаритки зафиксирована также в Томске — там приобретением такой квартиры интересуются почти половина потенциальных покупателей жилья (44,9%).

— Ажиотаж в сегменте новостроек вызван примерно теми же причинами, что и повышенный спрос на одно- и двухкомнатные квартиры: в первую очередь, желанием россиян сохранить сбережения и воспользоваться льготными ставками по ипотечным кредитам, а в некоторых случаях — увеличенным материнским капиталом. Малогабаритная квартира доступнее, чем жилье большего метража, и многие предпочитают купить меньшую жилплощадь, но сейчас, чем копить на более просторную квартиру с риском, что сбережения обесценятся, — говорит руководитель направления первичной недвижимости в Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.

Фото: pixabay.com, автор- Pexels

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