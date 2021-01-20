Правила работы ломбардов изменились

С 11 января 2021 года вступили в силу новые правила допуска ломбардов на финансовый рынок. Теперь таким организациям необходимо самостоятельно подать заявление и подтверждающие документы в Банк России, чтобы получить статус ломбарда и законно выдавать займы населению под залог имущества. Раньше государственный реестр ломбардов формировался на основе ЕГРЮЛ, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что новые требования касаются всех участников — как действующих, так и тех, кто только собирается работать в качестве ломбарда. Направить заявление, информацию о юридическом лице, сведения об акционерах и другие документы компании должны не позднее 10 апреля этого года. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Банка России. В случае нарушения сроков действующие организации не смогут выдавать новые займы клиентам, а также вносить изменения в ранее заключенные договоры. Если информация не поступит в Банк России до 9 июля 2021 года, компания потеряет статус ломбарда.

— Новые требования в этом сегменте потребительского кредитования обусловлены защитой интересов граждан. Деятельность ломбардов станет более прозрачной. Финансовым организациям необходимо ответственно подойти к подаче документов. Если заявитель нарушит требования к ним, предоставит неполный перечень, Банк России вправе отказать ему и не включить организацию в государственный реестр. Кроме того, учредителям нужно будет своевременно информировать регулятор об изменениях в данных юридического лица. Например, если ломбард сменит название, об этом необходимо сообщить в Банк России не позднее трех рабочих дней после изменений в ЕГРЮЛ, — добавил Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

По данным СГУ Банка России, в Сибирском федеральном округе на начало ноября 2020 года зарегистрированы 652 ломбарда. За 9 месяцев минувшего года сибиряки оформили в них свыше 1,5 млн займов на сумму около 10,5 млрд рублей. При этом объем выданных средств не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как количество заключенных договоров займа снизилось на 13%.