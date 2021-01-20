Пассажиропоток сибирских аэропортов «Новопорта» из-за пандемии упал на 40%

Падение пассажиропотока в аэропортах сибирского кластера холдинга «Новопорт» в среднем соответствовало общероссийским показателям — -40%. Однако в разрезе регионов ситуация варьировалась. Об этом замгендиректора холдинга, гендиректор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

Так, в Толмачево пассажиропоток упал на 30% — до 4,6 млн человек, в Кемерове на 40% — до 298 тысяч, в Томске на 50% — до 348 тысяч, в Чите на 22% — до 357 тысяч, а в Улан-Удэ на 28% — до 341 тысяч. Ключевой причиной падения стала пандемия и связанные с ней ограничения.

— Аэропорт Толмачево работает с трансфертными перевозками, на его площадке базируется авиакомпания S7. Внутренний пассажиропоток авиахаба в Новосибирске в 2020 году упал на 16,6% (до 4,08 млн человек), а вот международный — на 70% (до 546 тысяч), — поясняет Янкилевич. — Улан-Уда и Чита сохранили пассажиропоток за счет специфики труднодоступных регионов. Кемерово — уникальный аэропорт, где доля международного пассажиропотока выше, чем по аналогичным региональным аэропортам, в предыдущие годы она доходила до 40%, так что когда международные поездки обнулились, это сказалось на результатах его работы

Тем не менее, по его словам, все аэропорты холдинга оперативно перестроили свою деятельность: добавили региональные маршруты, усилили курортное и московское направления. Если бы эти шаги не были предприняты, то падение было бы гораздо больше.

Кстати, в Толмачево, несмотря на снижение пассажиропотока, количество самолетовылетов в 2020 году сократилось всего на 7%. По словам Янкилевича, это обусловлено грузовой составляющей, которая позволила компании диверсифицировать бизнес и риски, связанные с кризисными явлениями. Часть падения выручки аэропорта от пассажирских перевозок была компенсирована за счет грузоперевозок, технических посадок. Конкретные цифры по этим показателям спикер не назвал, отметим, что отчетность сейчас формируется.

— Мы надеемся, что в 2021 году внутренний пассажиропоток аэропорта Толмачево восстановится до уровня 2019 года, а международный, по супероптимистичным прогнозам, составит 40-50% от докризисных показателей, — прогнозирует Евгений Янкилевич. — Положительные факторы, которые могут повлиять на эту динамику, уже прослеживаются. Во многих странах разрабатывается и производится вакцина, началась массовая вакцинация населения, упорядочивается система международных полетов, гармонизируются правила разных стран по справкам, которые должны предъявлять пассажиры. Думаю, что этот процесс должен окончательно стабилизироваться в 1-2 квартале 2021 года, и мы увидим положительные цифры на международном направлении.

Гендиректор аэропорта Толмачево, основываясь на анализе предыдущих кризисов, прогнозирует, что пассажиропоток после подобных провалов восстанавливается и потом начинает расти более быстрыми темпами. Именно поэтому холдинг «Новапорт» не намерен останавливать свою инвестиционную программу по развитию площадок в регионах Сибири.