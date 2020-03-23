Правительство региона окажет дополнительные меры поддержки семьям с детьми

Для 38 тысяч детей из Новосибирской области предусмотрены дополнительные ежемесячные денежные выплаты – их получат семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, изменения вносятся в закон Новосибирской области «О социальной поддержке граждан, имеющих детей».

— В проекте закона закрепляется, что ежемесячная выплата предоставляется на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Размер выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе, и будет составлять 6 018,5 рублей, — отметил Ярослав Фролов.

Отмечается, что для реализации мероприятий из бюджета Новосибирской области будет выделено почти 640 млн рублей. Количество детей, на которых будет производится выплата, составит 38 781 человек.

Документ был одобрен на заседании правительства Новосибирской области и будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

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