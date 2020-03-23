Городу-парку усилят иммунитет

Новосибирские жилые комплексы с собственной концепцией управления стали проявлять индивидуальную инициативу и в противоэпидемических мерах.

Так, в городе-парке «Ясный берег» управляющая компания внедрила ежедневную обработку всех контактных поверхностей, а для потенциальных покупателей квартир ввела максимально дистанционный клиентский протокол.

Все панели домофонов и лифтов, кнопки, дверные ручки и ручки оконных фрамуг на лестничных площадках покрываются антивирусным средством «НИКА-ЭКСТРА М ПРОФИ». Оно активно в отношении бактерий, вирусов, патогенных грибков, анаэробных инфекций, возбудителей ВБИ. Средство зарегистрировано в Роспотребнадзоре, относится к малоопасным веществам и не вредит окружающим. Места общего пользования ежедневно подвергаются влажной уборке с использованием специальных моющих средств, а для всех сотрудников закуплены антисептические средства и маски.

Учтены интересы и тех, кто только собирается стать жильцом города-парка: консультации со специалистами, просмотр планировок и даже обстоятельная экскурсия по домам и территории — все это можно сделать в онлайн-режиме. Если клиент уже давно определился с выбором, то забронировать и оформить все документы можно дистанционно, включая покупку квартиры. А для очных встреч (когда клиент предпочитает такой формат общения) предусмотрен вызов бесплатного такси в режиме «привезли-отвезли» из любой точки города — чтобы свести к минимуму клиентское перемещение в общественном транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой компании