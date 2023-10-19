«Правомобиль» отправился к жителям Новосибирской области для оказания бесплатной юридической помощи

На территории Новосибирской области начало свою работу Государственное юридическое бюро, созданное правительством региона для оказания бесплатной юридической помощи гражданам, особенно в отдаленных районах. Обеспечивает мобильность юридической службы – специально оборудованный автомобиль. Первый выездной прием юристов прошел в городе Чулыме 18 октября.

«Для Новосибирской области такое мероприятие, как выездной прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи – это новшество, которое стало возможным благодаря созданию в 2022 году правительством региона государственного казенного учреждения Новосибирской области «Государственное юридическое бюро». Система государственной бесплатной юридической помощи существует достаточно давно, но деятельность юридического бюро позволила создать реальную возможность получения бесплатной юридической помощи жителям не только города Новосибирска, но и главным образом отдаленных районов области», – рассказала министр юстиции Новосибирской области Татьяна Деркач.

Первым районом, который принял у себя выездную консультацию государственного юридического бюро стал Чулымский. Сегодня к работе учреждения присоединились специалисты Ассоциации юристов Новосибирской области, и адвокатской палаты региона. Заявки на консультацию предварительно подал 21 житель Чулымского района и г. Чулыма, однако работать юристы будут со всеми, кто в течение дня обратиться за помощью.

Добраться юристам в отдаленные уголки региона позволяет специально оборудованный автомобиль – получивший уже символическое название «правомобиль». Его вместительный салон – мобильный офис – оборудован рабочим местом для проведения приема, техническими средствами связи, а также отвечает требованиям по обеспечению доступности для маломобильных граждан. Как рассказал заместитель начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области Олег Хрущев, спецавтомобили переданы федеральным министерством в те регионы, где созданы юридические бюро.

Для того, чтобы как можно больше жителей региона узнали о возможности получения бесплатной юридической помощи непосредственно по месту жительства, первым заместителем губернатора Новосибирской области Юрием Петуховым утвержден План мероприятий по популяризации на территории региона деятельности Государственного юридического бюро.