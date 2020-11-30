Предновогодняя экономия: рефинансируйте кредиты до конца года под 4,9% годовых

Возьмите кредит по сниженной ставке от 4,9% годовых* в Банке «Левобережный» и погасите свои кредиты в других банках. Тогда вы сможете уменьшить ежемесячные расходы и платить только в один банк. Более того, первые три платежа по кредиту для вас будут вдвое ниже. По условиям акции, с первого по третий месяцы пользования кредитом вам будут начисляться только проценты. После этого начнется погашение основного долга. Уменьшенная сумма первых платежей поможет вам сэкономить в период подготовки к Нового году и январских праздников.

Вы можете рефинансировать потребительские кредиты и взять дополнительную сумму на любые цели. Главное, чтобы она не более чем в 2 раза превышала остаток задолженности по рефинансируемым кредитам. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, срок кредитования – до 5 лет. Акция продлена до 31.12.2020.

Оставьте заявку на рефинансирование на сайте Банка «Левобережный» (ПАО). Подробную информацию уточняйте в офисах или единой справочной службе по тел.: 8-800-3333-555.

* При сумме кредита от 5 000 до 3 000 000 рублей первоначальная ставка по кредиту — 9,9% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 4,9% годовых. Для снижения процентной ставки заемщик должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому лицу. По истечении каждого календарного месяца пользования кредитом процентная ставка по действующему кредитному договору заемщика уменьшается на 1 процентный пункт за каждый факт выдачи кредита другому клиенту в Банке «Левобережный» по рекомендации заемщика.

Также вы можете подключить услугу «Ваша гарантия минимальной ставки» и вернуть до 50% от суммы уплаченных процентов. В случае выполнения условий после полного погашения кредита производится автоматический пересчет процентов с дальнейшей выплатой разницы между уплаченными процентами по ставке кредита и сниженной ставкой. Разница возвращается на счет заемщика в течение 5 дней.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343

Фото предоставлено пресс-службой банка