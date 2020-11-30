В 2021 году федеральные трансферты для Новосибирской области увеличат до 54,2 млрд рублей

Трансферты из федерального бюджета в Новосибирскую область будут существенно увеличены в 2021 году, они составят почти 54,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков, федеральный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов верстался с учетом непростой ситуации в экономике в связи с эпидемиологической ситуацией, при этом социальная направленность бюджета сохранена все социальные обязательства государства перед гражданами будут выполнены.

— Существенно будут увеличены трансферты из федерального бюджета в Новосибирскую область в 2021 году — почти 54,2 млрд рублей. Напомню, что в 2020 году было 40,7 млрд рублей. Выделены дотации 6,4 млрд на выравнивание бюджетной обеспеченности Новосибирской области — это поможет региону выполнить свои социальные обязательства, и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы — 2,4 млрд рублей. — отметил он.

По его словам, в конце 2022 году должна быть готова к проведению соревнований Ледовая арена, в 2021 году будет направлен 1 млрд 758 млн рублей на ее строительство и обустройство прилегающей территории.

Важнейшим проект — реконструкция «Толмачёво» — на это выделено почти 3,3 млрд рублей в 2021 году и 4,5 млрд рублей в 2022 году.

Первый заместитель председателя Государственной Думы акцентировал внимание на том, что в 2020 году начата реализация важнейшего и очень масштабного проекта в области науки не только для Новосибирской области, но и для всей России – строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). На эти цели в 2021 году будет направлено 3,4 млрд рублей, в 2022 — 10,5 млрд рублей, а в 2023 году — 12,9 млрд рублей.

Более 3 млрд рублей в следующие три года будет направлено на реконструкцию и развитие национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина.

Александр Жуков подчеркнул, что Новосибирская область нуждается особенно сейчас, в условиях пандемии, в строительстве новой инфекционной больницы.

— Поэтому мы будем добиваться строительства такой больницы на 500 коек в городе Новосибирске. В своем постановлении Государственная Дума рекомендует Правительству начать строительство такой больницы. Будем добиваться, чтобы это произошло уже в 2021 году, – сказал он.

Кроме того, на здравоохранение в 2021 году из федерального бюджета выделено почти 3,4 млрд рублей. Из них более 1,8 млрд рублей на новое направление — модернизацию первичного звена здравоохранения.

Также первый заместитель председателя Государственной Думы отметил, что более 4 млрд рублей заложено в федеральном бюджете в 2021 году на образование. В 2021 году предусмотрено 610,5 млн рублей на окончание строительства 7 детских садов — будет создано 1330 новых мест из них 519 в яслях. На строительство школы на 1100 мест в г. Новосибирске выделено почти 254 млн рублей. Формирование IТ-инфраструктуры в школах — 316 млн рублей, вместе с тем, 656 млн рублей заложено на государственную поддержку для оснащения и обновления образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением — это два новых направления финансирования. Он напомнил, что в этом году президентом России Владимиром Путиным принято важное решение о необходимости обеспечить доплату 5000 рублей классным руководителям для этого в регион будет направлено 1,6 млрд рублей.

— Федеральный бюджет направит около 11,8 млрд рублей Новосибирской области на социальную политику. На региональные доплаты к пенсии заложено более 2,5 млрд рублей. На бесплатное горячее питание в начальной школе не реже одного раза в день в регион будет направлено почти 1,5 млрд рублей, а также порядка 5,6 млрд рублей — на выплаты ежемесячного пособия на каждого ребенка с 3 до 7 лет в малообеспеченной семье и 0,9 млрд рублей — на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка. Новая для Новосибирска программа социального контракта получила почти 637 млн рублей. 257 млн рублей выделено на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, — рассказал Александр Жуков.

На ЖКХ предусмотрено на федеральном уровне 2,2 млрд рублей. Более 738 млн рублей — на стимулирование программ развития жилищного строительства. На городскую среду – 754 млн рублей, а для реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будет направлено 140 млн.

На сельское хозяйство предусмотрено финансирование в 2021 году из федерального бюджета в размере 1,8 млрд рублей. В том числе, на стимулирование увеличения производства масличных культур выделено 284,6 млн рублей.

Также в федеральном бюджете предусмотрены средства на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка — 3,4 млрд рублей. А на социальные выплаты безработным гражданам — 2,6 млрд рублей.

И еще одна новая и важная субвенция на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – 32,3 млн рублей получит Новосибирская область на эти цели.

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