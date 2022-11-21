Предпринимателей приглашают на вебинар «Как перестроился ВЭД по итогу 2022 года»

В прямом эфире эксперты обсудят затрагивающие каждого участника ВЭД задачи и предложат пути их решения. Владелец компании по импорту товаров из Азии и Европы «Вектор-Азия» Виталий Дорофеев опишет процесс параллельного импорта и расскажет, как искать поставщика в условиях санкций.

Руководитель комитета ВЭД НОО «Опора России» Ольга Корпачева на примерах реальных кейсов покажет нюансы оплаты и возмещения НДС при экспортно-импортных операциях. Начальник валютного управления Банка «Левобережный» Денис Комогорцев презентует финансовые инструменты для оптимизации расходов участников ВЭД.

О маршрутах и выборе транспорта в период санкций расскажет президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов. Эксперт по работе с экспортерами Представительства АО «РЭЦ» в Новосибирске Анастасия Яковлева поднимет вопрос, как минимизировать коммерческие и политические риски при ВЭД с помощью страхования авансовых платежей для импортеров и отсрочки платежа для экспортеров.

Зрители смогут получить в ходе вебинара ответы на свои вопросы. Ознакомиться с программой мероприятия и подать заявку на участие можно на сайте банка. Количество участников ограничено. Вебинар проводится бесплатно. Подробности можно уточнить в валютном управлении Банка «Левобережный» по телефону: 8-800-3333-555 (вн. 6019, Екатерина Пятина).

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343