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Предпринимателей приглашают на вебинар «Как перестроился ВЭД по итогу 2022 года»

  • 21/11/2022, 17:42
Мероприятие состоится 29 ноября. С презентациями выступят специалисты «Вектор-Азия», «Опора России», Банка «Левобережный», Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири и РЭЦ.

бизнес-мероприятиеВ прямом эфире эксперты обсудят затрагивающие каждого участника ВЭД задачи и предложат пути их решения. Владелец компании по импорту товаров из Азии и Европы «Вектор-Азия» Виталий Дорофеев опишет процесс параллельного импорта и расскажет, как искать поставщика в условиях санкций.

Руководитель комитета ВЭД НОО «Опора России» Ольга Корпачева на примерах реальных кейсов покажет нюансы оплаты и возмещения НДС при экспортно-импортных операциях. Начальник валютного управления Банка «Левобережный» Денис Комогорцев презентует финансовые инструменты для оптимизации расходов участников ВЭД.

О маршрутах и выборе транспорта в период санкций расскажет президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов. Эксперт по работе с экспортерами Представительства АО «РЭЦ» в Новосибирске Анастасия Яковлева поднимет вопрос, как минимизировать коммерческие и политические риски при ВЭД с помощью страхования авансовых платежей для импортеров и отсрочки платежа для экспортеров.

Зрители смогут получить в ходе вебинара ответы на свои вопросы. Ознакомиться с программой мероприятия и подать заявку на участие можно на сайте банка. Количество участников ограничено. Вебинар проводится бесплатно. Подробности можно уточнить в валютном управлении Банка «Левобережный» по телефону: 8-800-3333-555 (вн. 6019, Екатерина Пятина).

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: ru.freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : экспорт импорт ВЭД бизнес-мероприятие


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