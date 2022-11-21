Правительство утвердило квоты в вузы для целевиков

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приема на целевое обучение в вузах на 2023 год, сообщает пресс-служба правительства России.

Ежегодно на основе заявок, полученных от регионов страны, правительство решает сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности будет отведено для студентов, обучающихся по целевому направлению.

Целевыми в будущем году станут большинство бюджетных мест на медицинские специальности: «Лечебное дело» (специалитет) – 75%, «Педиатрия» (специалитет) – 76%, 100% мест по дефицитным специальностям ординатуры.

Большие квоты (70%) на целевое обучение выделены для будущих специалистов в области самолёто- и вертолётостроения, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов.

60% бюджетных мест составят квоты для специальностей «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Специальные радиотехнические системы», «Специальные системы жизнеобеспечения».

Половина бюджетных мест в бакалавриате достанется целевикам, которые будут обучаться по специальностям «Социально-культурная деятельность», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Библиотечно-информационная деятельность», «Музыкально-инструментальное искусство».

По всем научным специальностям в аспирантуре – 33%.

Такие студенты поступают на обучение по направлению, выданному будущими работодателями, и учатся в вузе бесплатно. После окончания обучения выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, которая его направила.

Ранее редакция сообщала, что Минобрнауки предложило выделить специалитет в отдельную ступень образования.