Предпринимателей Сибири приглашают протестировать разработки конкурса «Инновации против кризиса»

В числе разработок — виртуальный оператор колл-центра с функциями поддакивания и переспрашивания, соцсеть с возможностью планирования и платформа для предотвращения онлайн-мошенничества.

Любая компания Новосибирской, Томской, Омской областей и ряда других субъектов РФ может получить бесплатный доступ к цифровым решениям участников конкурса «Инновации против кризиса». Его проводит Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, сообщили организаторы конкурса.

Цель конкурса — поиск и продвижение высокотехнологичных решений для оптимизации работы компаний в условиях дистанционной работы.

Отмечается, что в конкурсе представлены 58 цифровых продуктов, которые распределены по трем направлениям. В первую категорию вошли решения для увеличения числа клиентов и взаимодействия с ними в формате онлайн. Второй раздел включил разработки для повышения эффективности внутренних бизнес-процессов в условиях удаленной работы. Третье направление посвящено преобразованию традиционных бизнес-моделей в цифровые.

В числе конкурсных проектов — голосовой искусственный интеллект для работы с клиентами Dasha. Технология максимально правдоподобно моделирует человеческую речь: виртуальный робот может перебивать и переспрашивать собеседника, поддакивать ему и использовать слова-паразиты. Нейросеть может использоваться в различных отраслях для автоматизации работы колл-центров или отделов продаж. Кроме того, робот способен проводить опросы, исследования рынка и собеседования для подбора персонала.

Также представителям бизнеса доступен для тестирования сервис для видеоконференций Pokadoma. Разработка столичной компании позволяет проводить онлайн-мероприятия без ограничений по времени и количеству участников и способна заменить зарубежные решения в этой области.

Еще один конкурсный проект — новая социальная сеть с функциями планирования Sonetplan. В аккаунте предусмотрены календарь, инструменты для планирования и постановки целей, сервис общения с командой и другие возможности. Пользователи также могут добавлять друзей, вести свою страницу, выкладывать фотографии в галерею, обмениваться файлами, как в других социальных сетях.

В рамках конкурса «Инновации против кризиса» также можно попробовать в бизнесе робота-оператора колл-центра с функцией распознавания речи Zvonobot, систему онлайн-управления отелем Logus HMS, платформу для предотвращения онлайн-мошенничества Cybertonica и другие решения.

— Бизнес переходит на цифровые рельсы и работу в режиме онлайн. Дистанционный формат позволяет повысить эффективность труда и сократить затраты на поездки, а также дает возможность предпринимателю быстро получить доступ к нужным ресурсам и расширить границы своего бизнеса. Выиграет тот, кто сможет оперативно перестроиться и освоить цифровые сервисы для привлечения клиентов и организации внутренних бизнес-процессов, — сказала заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Мария Богомолова.

Ознакомиться с цифровыми решениями, подать заявку на их тестирование и оценить их востребованность можно до 8 августа на сайте Агентства инноваций Москвы.

Фото предоставлено Агентством инноваций Москвы