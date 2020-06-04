Каким должен быть рюкзак школьника? Советы Роспотребнадзора и педиатров

На такой случай существуют рекомендации Роспотребнадзора и педиатров, которые советуют, какие рюкзаки не вредны для здоровья школьников. Вы можете воспользоваться этими советами и выбрать подходящую школьную сумку из обширного каталога интернет-магазина Bags Studio по ссылке: https://store-bs.ru/catalog/shkolnye-ryukzaki/.

Что рекомендует Роспотребнадзор

В прошлом году Роспотребнадзор выпустил рекомендации касательно веса и габаритов школьных рюкзаков. Согласно этим советам, школьная сумка младшеклассника не должна весить больше 700 грамм, а в наполненном виде — 1,5 кг для учеников 1-го и 2-го класса, 2 кг для 3-го и 4-го класса. Ученики среднего и старшего школьного возраста могут купить рюкзак весом до 1 кг, который в наполненном виде должен не превышать 2,5 кг (5-6 класс), 3,5 кг (7-8 класс) и 4 кг (9 класс и старше).

Определены также параметры школьного ранца для младшеклассников. Его общая высота должна быть не более 36 см, а по передней стенке — до 26 мм. Рекомендованная длина плечевого ремня должна составлять не менее 60-70 см.

Мнение детских врачей

Свое мнение касательно оптимальных параметров и внешнего вида рюкзаков выразила Американская академия педиатрии. Согласно рекомендациям учреждения, вес рюкзака, уже наполненного школьными принадлежностями, не должен превышать более 10-20% от веса ученика.

Что касается внешнего вида, то рекомендуют отдавать предпочтение школьным сумкам с мягкими вентилируемыми лямками и дополнительным ремнем, что застегивается на пояснице. Это помогает равномерно распределить вес на всю спину, не перегружая позвоночник в одном месте.

Носить рюкзак тоже нужно правильно — на обоих плечах, а не только на одном, что может искривить позвоночник ребенка. Лямки должны плотно прилегать, но не передавливать подмышечные сосуды. Самые тяжелые книжки и школьные принадлежности нужно складывать в отделение, что ближе к спине. Еще один совет — поднимая тяжелый рюкзак, ребенку лучше сесть на корточки и задействовать мышцы ног, не напрягая лишний раз спину.

Воспользуйтесь советами наших профессионалов, чтобы выбрать для вашего ребенка самый качественный школьный рюкзак!