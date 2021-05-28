Предприниматели из Китая через суд пытались взыскать с жителя Кузбасса около 6 миллионов рублей за поставку масок

Предприниматели из Китая представили в суд в качестве доказательств не оригинал, а копию договора купли-продажи не медицинских масок в количестве более 400 тысяч штук на сумму около 6 миллионов рублей, а также копию товарной накладной на эти маски, сообщает официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

— В марте 2021 года в Мариинский городской суд Кемеровской области из Ленинского районного суда г.Новосибирска поступило гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Юпитер» к жителю Мариинска о взыскании около 6 миллионов рублей, говорится в сообщении. —Исковые требования были мотивированы тем, что во второй половине апреля 2020 года между истцом и ответчиком заключён договор купли-продажи 443 307 штук не медицинских масок на сумму 5 миллионов 763 тысячи рублей с оплатой покупателем цены товара не позднее 1 сентября 2020 года. Однако в установленный срок оплата покупателем не была произведена, в связи с чем компания обратилась в суд о взыскании задолженности.

Из материалов дела следует, что представителями истца в обоснование своих требований представлены копии документов. При этом ответчиком выражено несогласие с фактом заключения договора, а также подписания этого договора и накладной. Подлинность указанных документов на предмет их соответствия оригиналам не может быть оценена, так как оригиналы данных документов в судебное заседание истцом не представлены по причине их отсутствия.

В связи с этим суд не нашёл оснований для удовлетворения исковых требований ввиду отсутствия доказательств наличия задолженности ответчика перед истцом, отказав в удовлетворении исковых требований.

Решение не было обжаловано и вступило в законную силу.