В отношении двух экспертов ТУАДа возбуждено уголовное дело

Отдел по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело в отношении двух экспертов отдела контроля качества ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ГКУ «ТУАД») по фактам совершения ими коррупционных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290, п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 2020 году эксперты отдела контроля качества ГКУ «ТУАД» провели испытания асфальтобетонных образцов, полученных на объектах реконструкции автомобильных дорог в Новосибирской области по государственным контрактам, заключенным между ГКУ «ТУАД» и двумя коммерческими организациями.

— По результатам исследования подозреваемые выявили несоответствие образцов специальным требованиям, которое они обязаны были внести в протоколы проведенных испытаний с указанием в них соответствующих заключений, — уточняют в ведомстве. — Однако подозреваемые, с целью незаконного обогащения, решили получить от представителя коммерческих организаций взятки за внесение в протоколы проведенных испытаний недостоверных сведений о якобы соответствии исследованных образцов указанным требованиям, что в дальнейшем обеспечило необоснованное подписание актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости таких работ, а также оплату выполненных работ.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России отмечают, что подозреваемые предложили коммерческим организациям передать им взятки — 250 000 рублей и 70 000 рублей. Эти средства были переданы. В настоящее время проводятся следственные действия (обыски, допросы свидетелей).

Напомним, за совершение коррупционных преступлений содержатся под стражей начальник ГКУ «ТУАД» Михаил Чуманов, замминистра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий и экс-совладелец ООО «Бастион» Самир Асадуллаев. Первые двое подозреваются в получении взяток, последний — в даче. Сами подозреваемые своей вины не признают. С декабря 2020 года в политических кругах ходит слух о возможной отставке министра транспорта Новосибирской области Анатолия Костылевского, но в правительстве региона эту информацию официально не комментируют.

В середине мая на федеральном канале вышел фильм, посвященный этому делу — «Закатать наличные в асфальт». Как отметили опрошенные Infopro54 представители отрасли и эксперты, представленные в фильме факты, мягко говоря, не отличаются корректностью. Тем не менее автор фильма Эдуард Петров анонсировал, что вскоре могут появиться новые фигуранты дела.

На оперативном совещании 24 мая к дорожникам обратился губернатор Новосибирской области Андрей Травников и призвал их не опускать руки, добавив, что в отрасли работают много честных и принципиальных людей. При этом глава региона поручил Минтрансу и надзорным органам более жестко проверять работу подрядчиков на всех этапах, а не только при приемке объектов.

— Почему в принципе у нас выявляется такое большое количество дефектов на гарантийных объектах? Не получается ли так, что мы проявляем принципиальность при приемке объекта, а провал идет на технологических этапах строительства? Может, проявлять принципиальность в ходе работ — и таких ситуаций, как на объекте «Новосибирск – Сокур» у нас не будет? — предложил Травников. — Грубо говоря: прийти и увидеть, что нарушается технология. К чертям остановить работу, устроить скандал и добиться устранения замечаний! Я понимаю, что, возможно, на всех давят сроки, особенно по программам, которые находятся на контроле федерального министерства. Мы заинтересованы в том, чтобы их завершить своевременно, но не в ущерб же качеству! Может, не бояться скандала, в том числе федерального масштаба? Если подрядчик нарушает технологию — остановить работу и на всю страну рассказать, что нарушает, какие подрядчики, какие руководители?

В ответ на это министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что Минтранс принял решение перепроверить объекты по всем трем организациям, которые фигурируют в этом деле (ООО «Бастион», ООО «Союздорстрой», АО «Новосибирскавтодор») и которые были приняты в 2020 году.

27 мая в телеграм-каналах вновь появилась информация о возможном уходе Анатолия Костылевского. Впрочем, фигура, которую прочат на его место, также вызывает много вопросов: экс-начальник Костылевского, экс-руководитель обанкротившейся компании АО «Сибмост» — Сергей Титов. Он ушел с должности министра в марте 2017 года по собственному желанию (Работал в правительстве региона почти 4 года. — Ред.). Одной из причин ухода называлась ситуация с четвертым мостом. Представленный Титовым первоначальный проект оценивался в 91 млрд рублей. Это вызвало резкую критику со стороны депутатов регионального парламента. В результате долгих переговоров цена была снижена в 2 раза.

Сейчас область готовится к реализации еще ряда крупных инфраструктурных проектов, в том числе в сфере транспорта, на которые снова планирует привлекать федеральные средства. В частности, продолжение строительства Южного транзита.