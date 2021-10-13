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Предприниматели могут получить гарантии ВТБ для участия в госзакупках онлайн

  • 13/10/2021, 15:04
ВТБ и АО «Комита» запустили совместный сервис по выдаче банковских гарантий на Универсальной электронной торговой площадке (УЭТП).

Новости компанийСервис позволяет ее пользователям получить гарантию банка за один день в режиме онлайн.

Для получения гарантии с лимитом до 30 млн рублей юридическому лицу нужно предоставить минимальный пакет документов. Залоговое обеспечение и поручительство не требуются. Рассмотрение заявки занимает несколько минут, а гарантию клиент может получить в тот же день. В ближайшее время появится новый сервис по выдачи гарантий с лимитом до 5 млн рублей по упрощенной процедуре для индивидуальных предпринимателей: достаточно будет предъявить только паспорт.

«ВТБ стремится обеспечить выгодные условия и современные банковские сервисы для предпринимателей в процессе госзакупок, ведь это важный инструмент поддержки развития среднего и малого бизнеса. Партнерство с АО «Комита» позволит нам повысить удобство клиентов и нарастить документарный портфель в сегменте СМБ. Мы планируем выдавать на этой площадке более 3 тыс. гарантий в год. До конца года аналогичный функционал будет внедрен и на других торговых порталах и маркетплейсах страны», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ (ПАО).

«Выбор УЭТП для первой интеграции ВТБ с электронной площадкой через партнерские Апи  (Open API) для выдачи гарантий свидетельствует о технологичности УЭТП и подтверждает статус современной многофункциональной платформы. Давнее сотрудничество Группы компаний «Комита» с банком выходит на новый уровень. ВТБ является высокотехнологичным партнером для подобного сотрудничества, при интеграции были использованы самые передовые решения», — резюмировал окончание работ Андрей Субботин, технический директор АО «Комита».

Для оформления банковской гарантии клиенту необходимо зайти в личный кабинет на сайте УЭТП, заполнить заявку и выбрать ВТБ. Отслеживать статус своего обращения можно в режиме онлайн.

ВТБ – один из лидеров на рынке документарных операций в сегменте среднего и малого бизнеса. Документарный портфель банка с начала 2021 года вырос в нем почти на 10% и превысил 341 млрд рублей.

Фото: pixabay.com автор: mohamed_hassan

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Регионы: Россия

Теги : финансы поддержка бизнеса МСБ ВТБ банки


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