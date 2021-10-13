Борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции обсудили на отраслевом форуме OpenBio

Активисты, пациенты, врачи и ученые, ведущие исследования в области борьбы с ВИЧ, из разных городов России встретились на форуме OpenBio в наукограде Кольцово Новосибирской области.

Эксперты обсудили модели тестирования, стигматизацию, тенденции и проблемы в получении помощи людьми, живущими с ВИЧ, перспективы современных научных подходов к лечению.

За последний год количество регионов РФ с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией выросло с 22 до 38 регионов. Сейчас на территории России только по официальным данным проживает более миллиона людей с ВИЧ. В 2020 году умерло более 32 тысяч ВИЧ-положительных людей.

Регионы Сибири и Урала — наиболее пораженные ВИЧ в России, отметил на круглом столе врач-инфекционист и медицинский директор фонда «СПИД.ЦЕНТР» Антон Еремин.

Сейчас ВИЧ чаще всего передается передается половым путем (65% гетеросексуальным, 3% гомосексуальным), чуть реже через инъекции (31%).

Эксперты акцентировали внимание на том, насколько важно своевременно узнать свой ВИЧ-статус и начать принимать антиретровирусную терапию. Это позволит снизить риск осложнений на фоне ВИЧ.

Надежда Василец, руководитель ресурсного центра некоммерческой организации «Гуманитарный проект», отметила, что помимо тестирования в медицинских учреждениях, жителям Новосибирска доступны тест-мобили, которые перемещаются по улицам города, и где можно получить консультацию врача.

Основные факторы в неполучении помощи — высокая социальная уязвимость и стигматизация, уточнил Денис Камалдинов, председатель правления «Гуманитарного проекта».

Замгендиректора по научно-производственной деятельности Федерального медико-биологического агентства Герман Шипулин рассказал о перспективах применения Анти-ВИЧ генов, Т-клеточных лимфоцитов и искусственных антител для борьбы с инфекцией.

Владимир Гричишкин, равный консультант и координатор комитета по сексуальному и репродуктивному здоровью SCORA, подчеркнул, что современные открытия ученых дают ему, как ВИЧ-позитивному человеку, надежду на будущее без вируса.

В финале дискуссии участники отметили важность комплексного подхода к решению проблемы эпидемии ВИЧ и ценность открытого диалога.