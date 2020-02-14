Игорь Салов, председатель постоянной комиссии горсовета Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству.

— У нас возникли трения с предпринимателями, которые сегодня размещаются на остановочных пунктах. Там история интересная. В начале нулевых годов в Новосибирске была такая финансовая ситуация, когда средств не хватало даже на зарплаты бюджетникам. В тот период остановочных павильонов не было как таковых. Тогда предпринимателям предложили: вы поставьте на остановках свои ларьки, мы вам разрешаем за арендную плату совместить объект с остановкой. Наверное, на 80% город был закрыт именно такими объектами. Они изготавливались за средства предпринимателей. Бизнес также загрузили обязанностями по содержанию остановочных пунктов. Кто-то делал это хорошо, кто-то плохо. Тем не менее они убирали и убирают на остановках.

И тут в один прекрасный момент их услуги больше не нужны. Им говорят: все, спасибо, до свидания. Звучат аргументы: ваши договоры аренды — временные, объекты — временные, потому забирайте остановочные пункты и везите ваше имущество, куда хотите. Где-то договоры прерываются, где-то предприниматель эмоционально принимает такое решение. Сейчас другая проблема в городе: у нас огромное количество остановочных пунктов опять не оснащено остановочными павильонами. Но предприниматели, превратившиеся уже в сетевиков, часть из которых представлена в других городах России, говорят: концессию на 250 остановок не потянем, вы нас включите в нее на каких-то условиях, но оставьте на месте. Многие из поставленных ими комплексов выглядят вполне прилично.

У мэрии и у мэра в ближайшее время тоже возникнет открытый конфликт с этими предпринимателями. Они регулярно обращаются к нам в комиссию. Чем можем, мы им помогаем, большей частью информационно. Предприниматели не первый месяц требуют прямой встречи с мэром. Пока эта встреча не состоялась. Дело двигается к тому, что пространство будет зачищено. Чем это закончится для мэра и мэрии? Будет скандал. А если еще присовокупить, как этот вопрос решался, то картина получается не очень жизнерадостная. Поэтому надеюсь, что мэрия найдет в себе силы и будет осуществлять диалог с предпринимателями, а все решения, которые принимались по проекту «Умная остановка», будут согласовываться с депутатами на самом раннем этапе, а не на этапе окончательного решения.

Подготовлено по материалам с выступления депутата на комиссии по предпринимательству горсовета Новосибирска