Количество рейсов из Новосибирска на Дальний Восток растёт

По итогам января 2020 года объем пассажирских перевозок на направлениях Дальнего Востока и Восточной Сибири увеличился на 12%, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

— Ожидается дальнейший рост количества рейсов в Хабаровск, Якутск, Иркутск и Магадан. На перспективу планируется увеличение частоты полётов из Новосибирска по другим дальневосточным направлениям, — рассказал генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич.

По его словам, аэропорт Толмачёво продолжает активно развиваться по пути стыковочного хаба, расширяя межрегиональное сообщение не только в масштабе Сибири и Дальнего Востока, но и всей страны. Аэропорт Толмачёво предлагает удобные стыковки как для жителей Дальнего Востока, Восточной Сибири, так и для жителей европейской части и юга России. В аэропорту обеспечиваются 3 суточные стыковочные волны прилётов и вылетов по более чем 2 300 комбинациям трансферных стыковок.

Отмечается, что за счёт комбинирования программ субсидирования авиаперевозок по постановлениям Правительства РФ № 1242 и № 215 достигается эффективность использования средств федерального бюджета и повышение транспортной доступности жителей регионов России. Обеспечение трансферных стыковок через географически оптимальный хаб в центре страны позволяет снизить стоимость авиаперелёта для пассажира. Прямое авиационное сообщение с Толмачёво повышает транспортную доступность и даёт жителям удалённых регионов возможность разлёта почти по 100 направлениям с комфортным временем пересадки.

Программа субсидирования авиаперевозок специальных категорий пассажиров (в т.ч. молодежи) из городов Дальнего Востока по постановлению Правительства РФ № 215 действует с 1 января по 31 декабря. В программу включена дополнительная категория — многодетные семьи. Для аэропорта Толмачёво перечень субсидируемых направлений по данному постановлению включает такие города как Якутск, Владивосток, Хабаровск, Чита, Улан-Удэ, Мирный, Полярный, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Нерюнгри, Благовещенск и Норильск.

— Все эти факторы позволят и дальше эффективно использовать аэропорт Толмачёво в качестве стыковочного узла для пассажиров на маршрутах между городами юга России, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и дальнего зарубежья, — резюмировали в пресс-службе аэропорта.

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